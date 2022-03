OSCAR CELA

Roberto López (Lugo, 1974) se decidió un día a grabarse un pequeño vídeo contando la verdad sin eufemismos y lo subió a las redes sociales. Explicaba que le salía más caro producir la leche de lo que cobraba por ella y que, de seguir así, acabaríamos comiendo porquería. Media España ha visto ese vídeo y los que siguieron después, y Roberto se ha convertido en una especie de portavoz oficioso de los castigados ganaderos.

—Estará harto ya de tanta entrevista.

—La verdad es que sí, estoy cansado de tanta entrevista. Y mucho. Porque esta no es mi profesión, yo soy ganadero. Me toca atender a los medios porque me lo piden mis compañeros, pero llega un momento en que coges muchas llamadas, todo el mundo quiere un skype, todo el mundo quiere que vayas y se me está haciendo un poco cuesta arriba, la verdad.

—Le entiendo e intentaré ser breve, pero la verdad es que todo se da por bueno si sirve para la causa: ¿está sirviendo?