Imagen de archivo de los restos de un ternero supuestamente atacado por lobos en Mazaricos

La gestión del lobo ha llegado al Consello Económico e Social de Galicia. El organismo público emitió este lunes un informe en el que concluye que, dado el incremento de ataques registrado en la comunidad en los últimos cinco años y la presencia de manadas en zonas habitadas, la Xunta y el Gobierno central han de perseverar en la gestión de las poblaciones de esta especie, dentro del marco de protección determinado para esta especie, para garantizar la convivencia del lobo con la ganadería extensiva y resolver el alto riesgo que puede suponer la cercanía de los animales a zonas habitadas. Entre otras cosas, piden la puesta en marcha de medidas de gestión que completen las que ya hay como, por ejemplo, la habilitación de espacios con alimentación disuasoria: «Estos deberán realizarse con criterios científicos e técnicos e supervisión técnica rigorosa, utilizando restos de reses mortas coas debidas garantías e controis veterinarios, ou incluso restos de reses de caza», dicen.

Desde el CES urgen además que se habilite una partida presupuestaria suficiente para adoptar medidas preventivas, al tiempo que se pone en marcha un fondo público que haga frente a las indemnizaciones por los daños sobre el ganado. En este sentido, matizan que la valoración de las reses ha de ajustarse al mercado, además de tener en «conta os danos colaterais e o lucro cesante».

El Consello Económico e Social no olvida incluir datos en su comunicado. Apunta que la población del lobo en Galicia, según los datos de la Consellería de Medio Ambiente, era en el 2018 de unos 700 ejemplares distribuídos en 90 grupos: «As estatísticas oficiais de avisos por danos do lobo ao gando amosan que nos últimos cinco anos o número de reses atacadas incrementouse nun 88,6%, chegando no ano 2020 a un total de 2.299 reses entre cabalos (290), ovellas (1.044), cabras (298) e vacas (667)», apuntan, al tiempo que matizan que «o alcance dos ataques ao gando é maior, xa que estas cifras non inclúen os ataques a reses que non se comunican polo propietario á Administración». Ahora está elaborándose un nuevo censo.