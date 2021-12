Imagen de un lobo avistado en la sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora CHISCO LEMA || EP

El grupo técnico de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad ha rechazado el borrador de Estrategia Estatal para la Convivencia de las Actividades en el Medio Rural con el Lobo y su Conservación elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).

Según explican en un comunicado conjunto las comunidades de Galicia, Castilla y León, Cantabria y Asturias (que albergan entre las cuatro el 95 % de las poblaciones de lobo), el texto fue sometido a votación durante una reunión mantenida el viernes por este grupo, donde obtuvo el rechazo de la mayoría de las comunidades autónomas, incluidas estas cuatro. Aunque en su comunicado explican que al no haberse aprobado el borrador en esta comisión, el documento no podrá elevarse a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en la que están representados el ministerio y los consejeros de los gobiernos autonómicos, desde el departamento que dirige Teresa Ribera matizan que aún hay tiempo para continuar buscando el consenso. «No hay nada cerrado todavía y lo que se hará es continuar dialogando. La Conferencia Sectorial se celebrará en la penúltima semana de mes. Todavía hay márgen y dos semanas dan para mucho», dicen.

La postura de rechazo gallega, castellanoleonesa, cántabra y asturiana se sustenta en la idea de que el borrador ministerial no se ajusta a ninguna de las finalidades de las estrategias que establece la Ley del Patrimonio y de la Biodiversidad, salvo que sus redactores, dicen las cuatro comunidades autónomas, «consideren que as actividades do medio rural son unha das principais ameazas para a biodiversidade do noso país, algo que contradicimos de forma rotunda», apuntan en el comunicado conjunto.