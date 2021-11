Abren una pista para rescatar a la vaca que lleva cuatro días en el río

Los propietarios de la vaca confían en poder sacarla hoy del cauce fluvial. En principio, el plan de rescate es el siguiente. Una vez que la pista esté terminada se cubrirá con zahorra para facilitar el paso. Después, si el animal no es capaz de subir por sus propios medios, se hará uso de un camión equipado con grúa para levantar al animal por los cuartos delanteros, con una cinta colocada bajo las patas. De esta forma se pretende ayudarle a ir avanzando sin hacer demasiada presión sobre las patas. «Ao ter a cría non a podemos levantar no aire porque podería perdela. Iremos axudándolle, tanteando, de forma suave, a ver se da subido pouco a pouco, porque está moi asustada», explica Ramón Varela, yerno de los propietarios.

El susto no es para menos. La vaca huyó despavorida la noche del jueves del cierre en el que se encontraba. Los dueños dicen que tuvo que ser la presencia del lobo la que la amedrentó. Después de recorrer cinco kilómetros cayó al río Deza desde una altura de varios metros y tras ser arrastrada por la corriente acabó atrapada en una zona de poco caudal de la que no puede salir por estar flanqueada por un barranco rocoso. Los intentos por ayudarla a salir del atolladero y la presencia mediática de ayer tampoco contribuyen al sosiego. Si todo va bien, hoy la vaca podrá al fin descansar tranquila en su granja de Bascuas.