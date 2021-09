La ministra Ribera dice que han presupuestado 20 millones para estrategias de convivencia con el lobo y el oso

Ante la posibilidad de ataques al ganado, ha manifestado que la estrategia de gestión lo que pretende es acompañar en la adopción de medidas preventivas, de aviso, de protección de la ganadería extensiva, con vigilancia, con drones u otros elementos, o la recuperación de prácticas tradicionales como la presencia de mastines, que también tiene un coste para la ganadería. «La consolidación de medidas preventivas necesita un tiempo y recursos que debemos aportar y un conocimiento mejor de la evolución de la especie», la recuperación del hábitat y el entendimiento de su comportamiento y de las distintas manadas, ha apostillado.

La ministra ha aclarado que no se trata de la máxima protección al lobo que se puede establecer, ya que hay categorías más elevadas. Las organizaciones ecologistas pedían máxima protección y el comité científico consideró que no se daban las circunstancias para ello, ha añadido. Ha admitido que la limitación más importantes que fija la norma es la prohibición de la caza del lobo, pero no abarca el resto de las intervenciones de gestión que puedan resultar importantes. Ha matizado que el lobo, salvo en Castilla y León, no se consideraba especie cinegética en otros territorios, por lo que las nuevas circunstancias no suponen un gran cambio en la situación de Galicia, Asturias y Cantabria. También ha calificado de categórico el dictamen del Consejo de Estado, tanto avalando el procedimiento como la oportunidad desde el punto vista del criterio científico y las recomendaciones desde la perspectiva de las medidas de gestión.