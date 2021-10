¿Debe estar protegido el lobo? Tres expertos lo debaten

—Además de la inclusión en el Lespre, ¿sería necesario poner en marcha otras medidas de gestión?

—El problema con el lobo son los daños a la ganadería, una medida que determina la sensibilidad de la población hacia la especie. El manejo del ganado, las compensaciones por daños y la financiación con fondos públicos pueden ayudar a que aquellas personas damnificadas vean al lobo con menos hostilidad. Sin embargo, estamos viendo que, a veces, si no hay exigencias, el cobro puede conllevar abusos y fraudes como ha ocurrido en Asturias.

—¿Cómo se gestiona el lobo en Europa?

—Parece que no está protegido, pero sí lo está en países como Italia. Allí no se puede cazar ni hacer controles, lo que no implica que no se puedan gestionar.

—¿Las poblaciones seguirán creciendo?

—Crecieron entre 1970 y 1990, pero no en las dos últimas décadas. Parece que el número de grupos está estancado, otra cosa es que la población de lobo intente crecer, pero no hay evidencias de ello. Quizá una de las razones sea la caza y el furtivismo asociado a esta, y a los controles de población. Muchas veces se matan lobos ilegalmente que luego se blanquean. Eso, si están protegidos, no es posible.

CESAR QUIAN

ROBERTO CASTELOS, GANADERO

«Hay años en los que perdemos 80 ovejas»

Roberto Castelos es un ganadero de 47 años que está al frente de una explotación de 815 ovejas en Monte Xalo, Carral, a 22 kilómetros de A Coruña.

—¿Sufre ataques del lobo?

—Sí, es un goteo continuo. El último, la semana pasada; hace dos, nos llevó a 13. No se puede incentivar la ganadería extensiva en un contexto como este. Lo que fomentan así es tener a los animales dentro y que no salgan para evitar ataques.

—¿Está de acuerdo con que se proteja al lobo y se prohíba su caza?

—Yo, por mi caso en particular, esperaba que se siguiese cazando. No quiero que desaparezca, pero creo que las poblaciones tienen que estar reguladas. Veo que a nosotros este tema nos está costando mucho, no solo por las ovejas que perdemos, a veces no las matan, pero causan abortos o las dejan malheridas de por vida.

—¿Habrá más furtivismo si se protege?

—Si se prohíbe el control poblacional, habrá caza ilegal, porque los ganaderos tendrán que protegerse de alguna forma.

—¿Cuenta con medidas de prevención?

—Tenemos siete mastines. Mantenerlos supone una media de 300 euros al mes en pienso. Si no hubiese problemas con el lobo, era lo que ahorrábamos. También hemos instalado cierres electrificados.

—¿Han aumentado los ataques en los últimos años?

—Nosotros tenemos más o menos los mismos, pero notamos el incremento a nuestro alrededor. En Carral mataron hace días a cuatro o cinco ovejas cerca de las casas.

—¿Cuántas ovejas pierde al año?

—Tuvimos años de perder 80 animales. De hecho, en una ocasión y en un solo ataque el lobo acabó con 52. En aquel momento teníamos 1.250. El problema más grande fue que los lobos entraron en el rebaño, por lo que otras murieron por aplastamiento o tuvieron abortos como consecuencia del ataque. Entonces, solo tuvimos 175 corderos. El año se perdió por completo, y a raíz de eso me busqué otro trabajo en el que estuve diez años. Me reincorporé este 2021.

—¿Hay ayudas suficientes contra los daños?

—Yo llevaba diez años trabajando fuera a raíz de eso. De poco me vale lo que me paguen por ejemplar. Lo peor es el daño que hace cuando entra en el rebaño.