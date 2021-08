Javier Durá, especialista en Derecho Ambiental: «Se recurre a cazar lobos para controlar su población por tradición»

-¿Es necesaria la inclusión del lobo en el Lespre, como quiere el Gobierno?

-Esta propuesta ha creado un rechazo social muy grande. Desde un punto de vista puramente jurídico, su inclusión es una necesidad. Hay leyes que dicen que cuando se habla de especies protegidas en un tratado internacional esto debe extrapolarse al ordenamiento interno de nuestro país. Hace más de una década ya aparecía protegido en el Convenio de Berna. Incluirlo en el Lespre no significa que el lobo quede blindado, ya que cuando se trate de especies con conflictos con la ganadería se podrán establecer medidas de control, tal y como recoge la ley. Incluirlo es responder a una necesidad jurídica, pero no cambiaría nada más ni modificaría la situación tal y como la entendemos ahora. El debate genera ruido mediático, pero la gente no sabe realmente lo que esto conlleva. De hecho, lo hemos preguntado y ni pastores ni ganaderos tiene idea de ello.

Los ataques del lobo en Galicia se extienden y llegan ahora a casi doscientos concellos MARÍA GUNTÍN / LAURA PLACER

-¿Es necesaria una moratoria?

-Antes de generar más conflictos en el medio rural y que la gente se tome la justicia por su mano, planteamos una moratoria a esa caza. Debemos dialogar y reunir a todos los representantes de los distintos sectores para aplicar estas sentencias de la Unión Europea y, por consiguiente, fortalecer las medidas preventivas, vincular las ayudas de la PAC a la implantación de las mismas y generar una nueva cultura de coexistencia con la especie.