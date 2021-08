El alquiler de fincas del Banco de Terras crece y llega a 400 en el primer semestre

M. Alfonso

Más de once mil fincas gestiona actualmente el Banco de Terras de Galicia, un proyecto creado en su día por el gobierno bipartito de la Xunta y que, desde entonces, no ha dejado de funcionar. Estas parcelas tienen una extensión cercana a las seis mil hectáreas. Pero es que, además, la actividad de esta entidad no ha cesado de incrementarse en los últimos dos años, cuando la Consellería do Medio Rural decidió poner en marcha diversas iniciativas para contribuir a la movilización de la tierra, como las aldea modelo. Sin embargo, según un estudio elaborado por profesores de los grupos de investigación GEN y ECOSOT, de la Universidade de Vigo, y de ECOAGRASOC e Territorio-Biodiversidade-Teblo de la Universidade de Santiago (USC) para la Consellería de Medio Rural, en Galicia hay 512.308 hectáreas de terreno infrautilizado. Esto significa que poco más de un 1 % de esa extensión la gestiona el banco de tierras.