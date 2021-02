Medio Ambiente advierte al ministerio de que invade sus competencias con el lobo

0

07/02/2021

Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León han dado un golpe en la mesa al advertir al Ministerio de Transición Ecológica que no van a parar hasta que dé marcha atrás a su idea de incluir al lobo en el Listado de Especies Salvajes en Régimen de Protección (Lespes), un paso que prohibiría la caza de esta especie al norte del río Duero, donde están concentrados buena parte de los ejemplares de España. Además de anunciar que no dudarán en llevar el caso a los tribunales, en Galicia, desde la Consellería de Medio Ambiente, recuerdan al Ministerio que está invadiendo competencias «exclusivas en materia de caza das comunidades autónomas, pois a propia normativa comunitaria permite que as poboacións de lobo ao norte do Douro poidan ser xestionadas con normas cinexéticas».

En este sentido, también advierten de que esto «representa un agravio non só para Galicia, senón para as catro comunidades, por canto supón un gravísimo problema para a xestión da propia especie e a súa imprescindible compatibilidade coa gandaría extensiva, unha actividade económica clave para as zonas rurais, como fonte xeradora de alimentos de calidade e ferramenta na loita contra o despoboamento».

Este frente común de las comunidades del norte choca con los argumentos que defienden las organizaciones ecologistas, que dicen que la convivencia entre el lobo y la ganadería extensiva puede llevarse a cabo articulando planes de gestión dotados de fondos suficientes como para poder llevarlos a cabo. No olvidan tampoco recordar que Bruselas permite utilizar el 100 % de sus fondos para medidas de prevención de ataques.

La Consellería de Medio Ambiente acaba de publicar unas ayudas dirigidas a habilitar medidas para evitar los ataques que incluyen desde compra de mastines a construcción de cercas. El problema es que los ganaderos se quejan de que las verjas que proponen no pueden levantarse en áreas de Red Natura.

Y mientras el debate continúa en los despachos, ayer trascendió otro ataque en una granja de ovejas en Zamora.