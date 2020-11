Galicia ya tiene su Kamala

0

redacción 12/11/2020 05:00 h

Mientras los estadounidenses decidían en las urnas su futuro para los próximos cuatro años, en una granja del concello de Lalín venía al mundo una pequeña ternera frisona, hija de Mega Mara y de un toro de Xenética Fontao. La pequeña trae bajo sus patas la esperanza de dar un paso más en la mejora de la cabaña láctea de esta explotación, lo mismo que la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, trae bajo el brazo un aire de esperanza que toca también al sector primario gallego. Lo dice Avelino Souto, de la granja lalinense en la que nació la ternera el día de la jornada electoral. Porque aunque parezca que un océano es una distancia muy larga, no lo es. «As políticas de Donald Trump non beneficiaron nada ao campo. Os aranceis aos productos agroalimentarios da UE son un exemplo», explica Avelino, que además de ganadero es concejal de Deportes, Agricultura, Emprego e Xuventude por el PP en Lalín.

Avelino admira a Kamala Harris por todo lo que representa: «Todo o mundo ten posta moita esperanza nesa muller». Por eso, cuando la noticia de que Joe Biden sería el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Avelino quiso homenajear a la política. ¿Cómo? Bautizando a su ternera, su último tesoro, como Kamala. Todo un honor para cualquier gallego con los pies en el campo.

Porque para Avelino no hay nada tan importante como sus vacas. Una lástima —dice— que la segunda de Biden no sea de Wisconsin, el mayor productor de leche de Estados Unidos donde, además, se celebra la Feria Mundial de la Leche. «Andiven por Canadá, pero gustaríame ir ao certame de Madison», comenta Avelino. Porque este joven de 22 años, de la Gandeiría Midón de Barcia, no es nuevo en esto de los concursos de ganado vacuno. Estuvo en Cremona (Italia), participó en GeneradorES , certamen que impulsa Coca-Cola... La lista no es pequeña. Por qué no engrosarla con la feria estadounidense.

Pero aunque Kamala no sea del medio oeste, es de California. El estado donde nació la vicepresidenta, tampoco se queda atrás en producción láctea. Hablando en esos términos, California es mucho más que vino y playas para hacer surf. Algunas partes de ese estado son a Estados Unidos lo que la comarca del Deza a Galicia.

La diferencia es que en el país norteamericano hay muchas granjas en las que conviven miles de vacas. En Deza son más modestas, pero en muchas todavía continúan llamando a las vacas por su nombre. Como en la de Avelino. Aunque de las Marelas, nombre más bien de rubia que de frisona, o las Pastoras han pasado a las Shakiras o las Pamelas. Pero ahora también Kamalas.