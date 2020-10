Granjas y pequeñas industrias agrarias con casos de covid podrán valerse de cuadrillas gratuitas

0

La Voz de Galicia m. cedrón

redacción 29/10/2020 17:13 h

¿Quién va a ordeñar mis vacas en el caso de que caiga enfermo de covid-19? Esa es una pregunta que sobrevuela estos días en la cabeza de muchos ganaderos gallegos preocupados porque el coronavirus les caiga en casa. El temor no es para menos porque las vacas no esperan. Hay que ordeñarlas, no vale dejarlo para mañana. Pero además, aunque los ganaderos quisieran buscar un sustituto para suplirles en su trabajo diario, no es tan fácil encontrar personal cualificado que entienda el manejo de estos animales en unas explotaciones cada vez más tecnificadas. Lo mismo ocurre en muchas otras labores del campo. Para cubrirles, el Consello de la Xunta aprobó este jueves la puesta en marcha de un servicio gratuito de sustitución que no solo tratará de echar una mano a las granjas con personal en cuarentena por el coronavirus covid-19, también colaborará con las pequeñas industrias que componen el tejido empresarial agrario. El servicio, detallado en un informe elaborado por Medio Rural, estará coordinado por la empresa pública Seaga que, en principio, lo mantendrá operativo hasta junio, con opción de prorrogarse en función de la evolución de la pandemia. La idea supondrá una inversión de 379.355,39 euros.

Las cuadrillas, compuestas por dos personas (un maquinista-conductor y un peón especialista) dotadas con un vehículo y los materiales precisos para protegerse del covid, realizaran labores esenciales como la alimentación del ganado, el ordeño de las vacas, la limpieza de las cuadras, la gestión de productos perecederos, la manipulación de maquinaria para surtir de forraje las granjas, regar, labrar la tierra o atender servicios externos uqe puedan llegar a la explotación como veterinarios, nutriólogos, suministradores de alimentación animal, recogida de leche o retirada de cadáveres, acomodación de las camas de las vacas o atender el parto de un animal.

En el caso de las granjas avícolas el listado de servicios se extiende a la limpieza de los gallineros, la zonas de paso, los comederos y bebederos, el suministro de agua y comida, la recogida de huevos o la atención a las condiciones térmicas, de ventilación.

Los servicios en explotaciones agrícolas abracan la atención de los cultivos dentro y fuera del invernadero, la retirada de plásticos, el enmacetado, trabajos mecanizados en el campo o recogida de frutas o verduras.

En el caso de industrias lo que se pretende es que estas mantegan la actividad necesaria para que la empresa no quede totalmente paralizada durante el tiempo que dure la cuarentena.