La hamburguesa vegana y los filetes de pescado podrán continuar llamándose igual

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M.C.

redacción 23/10/2020 18:47 h

Gritaron. Y mucho. Hasta empapelaron el metro de Bruselas con una campaña publicitaria para defender el trabajo de las explotaciones. Pero al final las demandas de las organizaciones ganaderas y agrarias no tuvieron el eco suficiente como para que el Parlamento Europeo diera luz verde a dos enmiendas, la 165 y la 171, al reglamento de organización común de los mercados agrarios en las que se pedía que no pudieran utilizarse términos como hamburguesa, filete, embutido, escalope o filete rusos para calificar alimentos elaborados con productos que no fueran carne. Las enmiendas respondían a una campaña liderada por el Comité de organizaciones agrarias y cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca) en la que incidían en que los productos vegetales o elaborados a partir de pescado que estaban etiquetados bajo el nombre de hamburguesas no eran un bisté. De hecho, la enmienda 171 aludía a que esas denominaciones propias de cortes de carne debían estar protegidas frente «a cualquier otra indicación o práctica comercial que pueda llamar a engaño al consumidor en cuanto a la verdadera naturaleza o composición del producto».

Días antes de votarse las enmiendas colectivos como Anfaco-Cefopesca manifestaron su postura en una carta en la que comentaban que una eventual prohibición del término filete «es inasumible para la industria elaboradora de pescado, pues conlleva la desaparición de una categoría comercial que, a efectos del consumidor circunspecto, es correctamente informada con arreglo a los principios básicos de la legislación alimentaria».

Pero al final parece que la voz de sectores como el del mar pesó más que la de los ganaderos en el hemiciclo europeo. Eso que estos no se oponían al desarrollo de esos nuevos productos vegetales, únicamente querían no llevar a engaños al consumidor y defender el trabajo de los que cuidan y trabajan en la cría de animales.

El resultado de esos tiras y aflojas es que parece que, después de que el Parlamento Europeo haya rechazado las enmiendas, los restaurantes podrán continuar poniendo en sus cartas eso de Hamburguesa vegana. Y las pescaderías o empresas de transformación podrán continuar usando la palabra filete de pescado para el lomo de las merluzas.

No es la primera batalla que dan los ganaderos en Bruselas en relación con los productos alternativos a la carne o los lácteos. En el 2017 ganaron la batalla cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les dio la razón prohibiendo que se usaran términos como «leche», «nata», «mantequilla», «queso» o «yogur» en productos elaborados a base de soja, avena, almendras u otros vegetales.