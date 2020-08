Unións Agrarias reitera a InLeit que el covid-19 no es excusa para «incumplir» los contratos con los ganaderos

0

04/08/2020

La crisis del coronavirus afectó a la comercialización y al precio de la leche y sus derivados en los supermercados. Ese argumento, usado en un burofax remitido a los ganaderos por la láctea InLeit para justificar un reajuste en los contratos, «non se sostén so con revisar calquera ránking oficial de consumo nos fogares ou mesmo o IPC dos meses referidos», vuelvena advertir desde Unións Agrarias. La organización agraria denunció ya hace unas semanas ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que la compañía estaba incumpliendo los contratos que había suscrito con sus proveedores de materia prima.

Unións Agrarias apunta además en un nuevo comunicado enviado este lunes que «cando InLeit fala de que as cotizacións baixaron, debe de saber que o prezo do leite non depende só do leite desnatado en po, _en todo caso como mínimo debería incluír tamén o da manteiga_, pero incluso referindo os ao prezo do LDP as cotizacións eran de 2,53 a primeiros de marzo e de 2,12 a finais de xuño cando presentan a modificación do contrato, polo tanto unha diferencia de 4,2 euros e non os 7 euros como indican no citado burofax». Al mismo tiempo añaden que «é falso» que el mercado internacional tuviera una depreciación de 10,7 céntimos por litro. En este sentido invitan a mirar los datos de Milk Market Observatory (MMO) de la UE, que muestran como las tarifas de finales de junio cayeron un 16 % con respecto a principios de abril en el LDP, pero solo entre un 9 y un 10 % en la mantequilla y los quesos. En base a eso, añaden que «non estamos ante unha situación de forza maior no caso da industria alimentaria que non foi confinada, senón ante unha deficiencia de planificación da súa produción e do seu proxecto, ao que por certo a Xunta de Galicia regou con substanciosas subvencións, polo que parece sen os controis oportunos»

Ante todo esto lo que pide Unións Agrarias a la AICA es que «realice todas as comprobacións necesarias e que se poña fin á conducta denunciada; que se declare a validez dos contratos vixentes o 30 de xuño de 2020, e se anulen os que teñen data de entrada en vigor o 1 de xullo do 2020».