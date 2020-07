Planas sostiene que España mantendrá sus fondos agrícolas durante los próximos 7 años

0

La Voz de Galicia Somos Agro

22/07/2020

Luis Planas mostró este martes tras el Consejo de Ministros su rostro más optimista. El titular de Agricultura estaba contento porque, como dijo, España mantendrá los fondos para su agricultura en los próximos siete años en los mismos niveles que el período 2014-2020, tras el acuerdo alcanzado por la Unión Europea (UE). Según recoge Efe, calificó el acuerdo de «histórico» que ha dado como resultado un plan de cerca de dos billones de euros tras añadir al presupuesto 2021/2027 un fondo especial para la recuperación económica tras el covid-19 de 750.000 millones.

Con estos datos en la mano, Planas aseguró que España ha cumplido «plenamente» su objetivo, porque ha logrado 47.500 millones «disponibles» en los próximos siete años para apoyar a agricultores y ganaderos, e «inyectar» al sector 6.800 millones anuales.

En España, la PAC beneficia a unos 700.000 perceptores de las ayudas, por lo que el acuerdo, a su juicio, es una «excelente» noticia para el sector. A esa cantidad hay que añadir la partida que aportará el Gobierno central y las comunidades autónomas, lo que implicaría que el montante global para el sector ascendería a más de 50.000 millones de euros.

Al mismo tiempo, el ministro detalló que, dentro del acuerdo, el fondo de la recuperación constituye una respuesta de la UE a la crisis y también beneficiará al sector agroalimentario, que podrá acogerse al plan nacional de inversiones y reformas del Ministerio de Economía.

No olvidó matizar los cálculos realizados por algunas organizaciones agrarias que hablan de recortes de fondos para agricultura de entre un 10 y un 13,3% en comparación con el marco financiero actual. En este sentido dijo que no hay que hablar de «recortes» tras atribuir esos datos a métodos de cálculo diferentes no basados en precios corrientes. Además, apuntó que el de precios corrientes es el mismo método de cálculo utilizado en el 2013, cuando se establecieron las actuales partidas de la PAC.

Planas recordó que la nueva PAC, en proceso de negociación, entrará en vigor previsiblemente en el 2023, tras haberla prorrogado dos años.

Ahora Planas ha de reunirse mañana con los conselleiros de Agricultura de las comunidades para un primer acercamiento de cara a definir el marco de aplicación de la PAC.