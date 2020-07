¿Quién es Adrián Cundíns? Un maestro criador

0

carballo / la voz 04/07/2020 05:00 h

Adrián Cundíns ha sido distinguido como maestro criador por la Fefriga, lo que significa que a lo largo de los años ha conseguido vacas que la federación considera «superiores» en todos los sentidos. Para este ingeniero agrónomo y ganadero de Vilar (Zas) el secreto de todo ello es «moito tesón, investindo moitos cartos, tempo e traballo». Destaca que es muy importante no descuidar ninguno de los aspectos. «É fácil centrarse na produción e que, unha soa xeración, perdas o que fixeches en morfoloxía, por exemplo», explica. De ahí precisamente la importancia de mantener siempre el listón muy alto y no relajarse nunca.

En los últimos años, la genética ha mejorado notablemente y es uno de los principales puntos para conseguir buenas producciones. A Devesa, por ejemplo, está en el número 20 de Galicia en el índice genético y de las 100 de España, pero llegar a la excelencia, como Cunordam S.C, Vilar (Zas), requiere mucho gasto y dedicación. «Ten un custe, non é gratis, pero ten un retorno, é un investimento de futuro», dice Adrián Cundíns, quien añade a toda la mezcla «ilusión e obxectivos claros».

Cada vez el margen de crecimiento es más escaso porque el nivel es más alto, por lo que cada mejora se hace más difícil. Considera Adrián Cundíns que los ganaderos, en general, han cumplido su parte, y señala que es la industria la que no está a la altura, porque mal se puede mejorar cuando sigue bajando el precio de la leche y los márgenes son tan escasos. Cree que están llevando al sector al límite. «Investimos moitos cartos en melloras sanitarias, benestar animal e o prezo é o mesmo de hai 20 anos co aumento do custe que houbo, o que fai que as marxes sexan moi pequenas», dice. También comenta que es importante que la gente sepa que trabajar en una ganadería ya no es una esclavitud y que el sector se ha modernizado mucho.