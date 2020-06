Queso de mezcla: ¿Cuánta leche es de cabra, cuánta de oveja y cuánta de vaca?

0

19/06/2020

No es extraño encontrar en la sección de lácteos de los supermercados varias referencias de queso de mezcla. La elección de uno u otro depende del gusto porque, hasta ahora, no hay ninguna técnica capaz de determinar la cantidad de leche de cada especie que contienen las piezas. Solo puede saberse qué tipos de leche contienen, pero no el porcentaje preciso de cada una. Esa es la razón por la que Inlac (Organización Interprofesional Láctea) ha abierto una convocatoria dirigida a universidades, centros de investigación o tecnológicos, laboratorios u otros profesionales del ámbito científico o técnico para que articulen una técnica analítica capaz de cuantificar la leche de diferentes especies que contienen los quesos de mezcla.

Tal y como explicaron desde Inlac en un comunicado, la cuantificación del porcentaje de leche empleada para la elaboración de un queso no es una tarea fácil porque depende de varios factores como la composición de la leche de partida, los procesos de fabricación o el grado de maduración del queso.

El desarrollo de una investigación de este tipo es fundamental para la industria láctea y también para el conjunto del sector porque, como apuntan, España es un país que se caracteriza por su gran variedad de quesos con 26 denominaciones de origen, 3 Indicaciones Geográficas Protegidas o más de 150 variedades. Pero además uno de los grandes elementos diferenciadores con respecto a los quesos de otros países es que estos productos cuentan con materia prima variada procedente de leche de ovejas, cabras y vacas. Luego cada maestro quesero utiliza una o una combinación de estas leches para elaborar quesos mediante diferentes técnicas y grados de maduración.

La convocatoria para presentar cada idea estará abierta hasta las 14.00 horas del día 26 de junio. La información adicional de la convocatoria se puede encontrar en el documento anexo.