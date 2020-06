Las granjas artesanales de pollos continúan esperando para poder sacrificar animales en casa

0

La Voz de Galicia

16/06/2020

El Ministerio de Agricultura ha hecho público un nuevo borrador, el anterior era de agosto, del real decreto que regulará las explotaciones avícolas en España. El documento, en consulta pública hasta el jueves, llega para poner orden en un sector en donde todavía quedaban muchos flecos sueltos a la hora de adaptar la normativa estatal a los mandatos de Bruselas. Además de ordenar toda la regulación existente al respecto, entre las principales novedades está, por ejemplo, la regulación de las gallinas de puesta o da las claves para realizar una gestión integral de las explotaciones. Además, toma como modelo las granjas artesanales reguladas en Galicia para introducir en el resto del estado el término de explotación reducida.

Lo que ocurre es que el documento ata algunos de esos flecos, pero no uno de los que más afecta a Galicia y para el que llevan años pidiendo una solución desde el sector de las granjas artesanales gallegas. Es el poder sacrificar los animales en la propias explotación. La cuestión no es tan fácil porque, como explican desde la Asociación de Avicultores Galiña de Mos (Avimós), dicho borrador únicamente hace referencia a los animales vivos, pero no al sacrificio. Ese aspecto, añaden, dependería de otro decreto competencia de Sanidad que lleva parado tiempo.

De ahí que a las granjas artesanales gallegas les toque esperar. O mejor dicho continuar esperando porque no saben cuándo el Gobierno central desbloqueará la norma que pasó la fase de consultas en el 2017 y que les permitiría evitar desplazamientos de hasta 100 kilómetros para poder llevar sus pollos a un matadero.

Aunque Europa permite sacrificar animales en las granjas, las normas comunitarias han de trasponerse en la legislación estatal. De ahí que las pequeñas explotaciones gallegas o españolas que surten al mercado de proximidad por el que ahora tanto aboga Bruselas como brazo de una ganadería sostenible estén en desventaja. El paso mes de junio, desde Medio Rural lanzaron la idea de poner en marcha un matadero móvil para acortar esa distancia competitiva.

Lo que mantiene el nuevo documento de Agricultura, ahora en consultas, con respecto al borrador de agosto es la distancia mínima de 500 metros que han de respetar las granjas abiertas con posterioridad a la aprobación del real decreto con respecto a explotaciones avícolas que ya existen o con cualquier otro establecimiento que pueda suponer un riesgo higiénico-sanitario. De ahí se entiende que no podrían estar, por ejemplo, a menos de 500 metros de una granja porcina.

Además habla de la gestión de estiércol (luego la comunidad ha de profundizar en el desarrollo de la norma) o de medidas de bienestar animal como la prohibición de arrancar plumas a las avestruces.