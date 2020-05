O SLG denuncia a oferta de contratos de leite aos gandeiros que non cubren custes

0

redacción 29/05/2020 12:45 h

O SLG acaba de denunciar que algunha industria láctea está ofertando contratos que non cubren os custes de producción. Botando mans dos datos apuntan que «o prezo do leite mantívose estancado á baixa dende decembro a marzo». Tomando como base os datos do Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) rdin que estes «mostran unha media de 32,7, 32,6, 32,3 e 32,3 céntimos nos meses referidos, tendencia que continuará nos seguintes xa que as industrias están obrigando a asinar contratos á baixa para a seguinte campaña». Din ademaís que no Estudo de Custes e Rendas das Explotacións Agrarias (Ecrea), realizado polo propio Ministerio de Agricultura no 2017 e que é o último que hai, pódese ver que os gastos medios dunha granxa de leite en Galicia rolda os 39 céntimos por litro, moi lonxe do prezo medio actual. «Con datos coma estes _din tamén_ resulta evidente que os prezos do leite en orixe na Galiza non están a cubrir os custes de produción. Nunca o fixeron, polo que a cláusula dos custes semella máis ben un engano do Ministerio de Agricultura para acalar as protestas labregas sen contrariar á industria».

Por iso, dende o SLG están pensando en promover que os gandeiros que teñen contratos que non lles cubren os custes denuncien o caso ante a Axencia de Información e Control Alimentarios (AICA) e non descartan incluso promover unha denuncia colectiva como a que están facendo contra o coñecido como cartel do leite. De feito, din, que os propios contratos poden valer como proba no xuizo.