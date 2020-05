Haz tu #FeirónNaCasa cocinando con productos de Galicia y subiendo la receta a la Red

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M.C.

redacción 16/05/2020 05:00 h

Hay un acompañamiento en la cocina de Francia, el aligot, que viste con elegancia cualquier plato. Es una especie de puré de patata que cuenta como aliado con un buen queso tome fraîche. Pero no hace falta ir hasta el país galo en busca de ingredientes para un buen aligot. Bastan, por ejemplo, unas buenas patatas de A Limia dejándose querer por alguno de los muchos quesos que se hacen en Galicia. Y ya para completar el plato, ¿por qué no servirlo como acompañante de un buen entrecot de ternera, un solomillo de porco celta o unas chuletas de cordero adherezadas con romero?. No caben excusas para no poder llenarla cesta de la compra con ingredientes producidos por agricultores y ganaderos gallegos, los mismos que durante los últimos dos meses se han encargado de mantener llenas las estanterías de los supermercados o las tiendas de barrio. No la hay porque Mercaproximidade, la iniciativa lanzada por Medio Rural para dar salida a productos perecederos que al no tener a la hostelería como canal de comercialización corrían el riesgo de perderse, ha logrado colocar todos esos alimentos en los lineales de los supermercados de cadenas como Gadis, Froiz, Vegalsa-Eroski, El Corte Inglés, Carrefour, Grupo Cuevas, Lidl, Alcampo, Coviran y DIA.

Pero ahora Medio Rural quiere dar un impulso más a su campaña #VoudeSúperFeiron a través de las redes sociales para que cada vez más familias vayan incorporando estos productos a la cesta de la compra. Porque sería bueno que los productos gallegos llegaran a esos supermercados para quedarse porque han logrado seducir al comprador y los hogares los demandan. La idea que ha puesto ahora en marcha la consellería y que ayer comentó el titular de ese departamento de la Xunta, José González, a representantes de las distintas cadenas comprometidas con Mercaproximidade, es lanzar en las redes sociales la campaña #FeironNaCasa. ¿De qué se trata? Pues de que los gallegos hagan de chef. No solo para elaborar el aligot, sino para cocinar cualquier plato que se les ocurra tomando como base los productos adquiridos al ir de #VoudeSuperFeiron. La idea es que luego suban esas recetas a sus redes con #FeironNaCasa. De momento, son ya 450 los ganaderos, agricultores e industrias agroalimentarias que se han sumado a una red que cada vez abriga a más gente.