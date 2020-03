Denuncian la importación de leche de Alemania, Francia y Portugal por debajo de costes

0

La Voz de Galicia Somos Agro

redacción 31/03/2020 14:59 h

No son una ni dos. Unións Agrarias denuncia que tiene cuantificada la entrada de hasta 30 cisternas diarias cargadas de leche (en torno a un millón de litros) que cada día cruzan las fronteras españolas para abastecer el incremento de la demanda de las grandes superficies comerciales. La materia prima, dicen desde la organización agraria, procede de países como Francia, Alemania y Portugal que están «aproveitando para saldar as súas exportacións de leite líquido e derivados (fundamentalmente queixo alemán), cara o mercado español con prezos de 14 céntimos por litro». Esto, añaden, «vai a provocar unha caída en cascada das cotizacións do leite en orixe, sobre todo en Galicia onde se produce o 40 % de todo o estado español e xa está na cola en canto a prezo».

Lo que supuestamente está ocurriendo lo explica con claridad el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García: «Alemania e Francia son excedentarios de leite e normalmente colocábana no mercado italiano, pero os problemas que está habendo no sur dese país, probablemente teñen contraído o mercado e por iso agora están buscando onde colocar ese leite». Además, desde Unións Agrarias denuncian que las empresas de envasado y tranformación están mandando cartas a sus ganaderos en Francia para advertirles de que han de bajar la producción. Explican que su argumento es que no encuentran mercado para colocar la leche, salvo que esta vaya con destino a España. A juicio de García este contexto explicaría las tendencias a la baja de las negociaciones del precio de la leche que ha habido durante las pasadas semanas en la comunidad. Por eso plantea varias cuestiones: «O novo decreto aprobado polo executivo obriga a identificar de onde ven o leite, polo tanto todo o leite que ven de fóra non se podería mesturar co que se produce aquí e tería que poñer no cartón leite da UE. Pero ademáis como pode permitir que se esté comercializando leite a 14 céntimos por litro, entón é que o decreto non vale para nada». Más allá de todo eso también invita a la responsabilidad del consumidor a la hora de escoger el producto del lineal: «os gandeiros non subiron os prezos na orixe aínda que aumentou a demanda e de aí que pida que merquen productos producidos e envasados en Galicia ou España».

Por todo esto Unións Agrarias hace un llamamiento al Ministerio de Agricultura y a la Xunta para que extremen la vigilancia en esta materia. ¿Cómo? Haciendo públicos los datos de entrada de leche en España, además de extremar el seguimiento de la trazabilidad de los camiones que llegan desde terceros países para que el producto no acabe envasado como español.