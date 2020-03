Sale el primer lote de terneros para cebaderos de A Gudiña y Zamora tras el cierre de los mercados

0

La Voz de Galicia

25/03/2020

Fue complicado, pero tras varios días de trabajo han logrado reunir un lote de terneros de recría lo bastante grande como para emprender viaje rumbo a los cebaderos. Cuando los mercados ganaderos gallegos anunciaron el cierre temporal como medida preventiva para frenar el avance del coronavirus, desde la empresa Ganados Jose, de Castroverde, comenzaron a buscar alternativas para poder mover el ganado: «Nos mercados hai servicios veterinarios que xa che fan as guías. O problema de non contar con ese servizo, sumado ao ter que ir buscar os becerros e xuntalos para cargar, foi un dos maiores obstáculos, pero logramos superalo», explican desde esta ganadería. Lo que hicieron fue recurrir a los servicios telemáticos habilitados desde la Consellería de Medio Rural, pero también al veterinario de zona que les ayudó a completar las guías, el documento imprescindible para poder mover todo el lote de animales.

«Non é tan doado xuntar o gando desta maneira, pero optamos por reunir os becerros na nosa instalación de Espasande para liberar tamén ás granxas. Os que sacamos son os animais que teñen máis presa. Porque de esperar a que reabran os mercados, que non sabemos cando será, tampouco iba a haber espazo para os becerros que estarían agardando nas explotacións», dicen esas mismas fuentes.

Los animales salieron este martes de Espasande rumbo a cebaderos de A Gudiña y de Zamora. «Agora os cebadeiros están recelosos e non queren tantos animais por temor as consecuencias do coronavirus no consumo de carne. De feito, a demanda estase empezando a estabilizar despois do bum da semana pasada. Por eso non están ao 100 % da súa capacidade», apuntan.

¿Cuándo volverán a mandar otro lote? «Depende un pouco de como vaian as cousas. Xa veremos», dicen. Todo dependerá de la demanda y de la capacidad para reunir de nuevo un grupo lo bastante grande como para hacer la ruta.