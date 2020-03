El campo gallego amanece trabajando

0

La Voz de Galicia X.R. Alvite M. Cedrón

16/03/2020 09:52 h

Ángel se levantó este 16 de marzo como todos los lunes. Antes del amanecer. Con el tiempo justo para llegar a la granja en la que trabaja, en la parroquia de Santa Mariña de Maroñas (Mazaricos), a las seis y media de la mañana. Llegó y preparó todo para el ordeño de las 200 cabezas que tiene la explotación. Allí estaba también Isabel Ramos, su compañera, otra trabajadora especializada «en muxir». Él hace de todo. Y continuará haciéndolo cada día que dure el estado de alarma, con normalidad: «Agora a xente empeza a darse conta do importante que é isto, o noso traballo. No caso de que paráramos, non habería que comer». Y continúa arrimando el alimento a los animales.

El domingo por la noche también estuvo al pie del cañón. Hasta última hora. Un tratante vino a recoger unas vacas. Al empresario le preocupaba lo que pueda pasar con los terneros pintos al estar cerradas las tres lonjas de ganado de Galicia e incluso deslizó algún temor sobre el hecho de que pudieran cerrar los mataderos. Su miedo se esfumó en parte al haber dicho el Gobierno que no detendrá nada que pueda obstaculizar el suministro de alimentos, pero la incertidumbre está en el aire.

Al igual que esta granja de Mazaricos, las explotaciones lácteas gallegas despertaron trabajando. Al contrario que ocurre en sectores como la hostelería, en el campo va a haber trabajo estos días. Con precaución, hay movimiento. Los camiones de recogida salieron a hacer su ruta, como de costumbre, y solo algún veterinario anunció que paralizaría la inseminación. «Nos aquí facémolo pola nosa conta, entón non nos preocupa tanto iso. No caso de ter unha urxencia cun animal hai servizo», comenta Juan Pablo López, un ganadero de San Juan de Campo (Lugo) con más de noventa animales.

A él lo que le preocupa, más que nada, es que continúen llevándole el pienso para alimentar al ganado y recogiendo la leche. «A ver cómo van sucendo as cousas estes días, pero mentras recollan o leite e traigan pienso... Recóllenos Naturleite e mandaron notificación de que continuarán recollendo. O único que non teremos técnicos de campo e isto», comenta. Y sobre cómo llevan el estado de alarma cuenta que en una granja como la suya «contacto coa xente non temos, por eso que ter o aislamento aquí paréceme máis fácil que na cidade».

En Devesa Langueirón (Ponteceso), la segunda granja más grande de Galicia, también continúa la actividad. Su gerente Xusto Sánchez explica que son unos doce trabajadores en turnos de cuatro. Aunque trabajan separados, han adoptado medidas de seguridad para los descansos del café. «Agora a xente estase dando conta da importancia que ten este sector», explica. Porque como las ordeñadoras dejen de funcionar, la estantería del supermercado no volverá a llenarse.