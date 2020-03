El temor al coronavirus dispara los pedidos de productos del campo

0

La Voz de Galicia

13/03/2020

«Chegou un becerro do matadoiro hai dous días e xa está agotado». El gerente de la cooperativa de la comarca de Os Ancares A Carqueixa, Román Sánchez Besteiro, explica cómo agrupaciones de productores como la suya están viendo como el temor al coronavirus está disparando sus pedidos. «Nótase en que antes podíamos darlles resposta nun período de tempo de entre catro e dez días, agra estámolos atendendo en entre sete e quince días. Os que estamos collendo hoxe xoves, xa chegarán nuns quince días», comenta. Lo que está pasando más que recibir pedidos de nuevos clientes es que sus consumidores habituales están pidiendo lotes más grandes: «O que pedía un lote de dez kilos, está pedindo un de vinte».

Algo parecido están notando en Kibus, la plataforma que lleva a domicilio pedidos de la plaza y de las tiendas del entorno de la plaza de Lugo, en A Coruña. «Ha aumentado un poco el volumen de los pedidos de los clientes habituales. Alguien que pedía una vez por semana, ahora pide dos o tres», explican desde la plataforma.

Más allá de que la demanda de productos frescos esté aumentando, desde colectivos como la Asociación Agraria de Galicia hacen un llamamiento a la calma. «Os nosos gandeiros e agricultores continuan producindo coa mesma profesionalidade, calidade e periodicidade que sempre», explican desde este colectivo en un comunicado. En este sentido, añaden que cada día miles de camiones se desplazan por España para recoger y distribuir los productos producidos por los habitantes del medio rural. «Os habitantes do noso país teñen que estar seguros de que é totalmente imposible que cheguemos a ter un problema de abastecemento de alimentos», comentan al tiempo que dan un dato: «Estanse criando ao ano máis de 50 millóns de cabezas de porcino en España. Máis que persoas censadas no estado, que non chegan aos 47 millóns».

Al mismo tiempo, las cadenas de distribución están llamando a sus proveedores en Galicia para calcular el margen de maniobra para mantener abastecidos los lineales de los supermercados.