Ganaderos gallegos piden agilizar la ajudicación de ayudas cuando hay ataques de lobos

21/08/2019

Ganaderos gallegos siguen esperando las ayudas que aporta la Consellería de Medio Ambiente para prevenir y protegerse de las apariciones de lobos en sus instalaciones. Según denuncian diferentes asociaciones ganaderas, estos fondos están estancados en un largo proceso burocrático desde febrero. Esto se debe, según la Xunta, a que deben asegurarse de que las partidas se destinarán a ganaderos que de verdad las necesiten para defenderse de los ataques de los lobos. Desde Unións Agrarias se muestran críticos, y aseguran que «a Xunta apura moito á hora de sancionar, pero para dotar aos gandeiros de axudas non teñen présa». Xacobo Feijoo, responsable de fauna salvaje dentro del sindicato, comenta que la gestión desde las instituciones ha sido «desastrosa».

Estas partidas, destinadas, por ejemplo, a comprar e instalar materiales -como vallas electrificadas- para proteger los recintos ganaderas de los lobos, son esenciales para la supervivencia de estas empresas, aseguran las asociaciones. Joan Alibés, presidente de la Sociedade Galega de Pastos e Forraxe, exige, por su parte, la agilización de estas ayudas para garantizar la seguridad de los centros de explotación ganadera: «Estas axudas teñen un erro de base, e os representantes do sector xa llo fixemos saber á Xunta. As axudas deben ser anuais, porque non podemos protexernos sen elas, e rápidas, para poder instalar as infraestruturas o antes posible».