Vista de los montes del Gerês-Xurés, con el embalse de Salas (Muíños) en primer plano, en una fotografía de agosto. ALEJANDRO CAMBA

El parque natural de A Baixa Limia-Serra do Xurés, una zona de especial sensibilidad al fuego en la temporada de riesgo, será el primero en contar con un plan antiincendios propio. Así lo aprobó ayer el Gobierno gallego, que dio luz verde a un conjunto de actuaciones preventivas en la zona. Esta estrategia cuenta, según la Xunta, con un presupuesto de algo más de un millón de euros. Los recursos permitirán hacer trabajos en algo más de 2.300 hectáreas de superficie del parque durante los próximos cinco años, según precisó el presidente Alfonso Rueda tras finalizar la reunión semanal de su equipo de Gobierno. El plan, que ha elaborado la Consellería do Medio Rural, busca reducir el riesgo de incendios y su propagación, para lo que se ha hecho una zonificación del parque natural basada en sus características. La superficie estimada de unas 2.300 hectáreas se ha dividido en 85 zonas. De ellas, 73 están catalogadas como de riesgo muy alto o alto, por lo que en ellas se priorizarán las rozas, la limpieza de maleza, los trabajos de mantenimiento y la apertura de nuevas pistas forestales, entre otras medidas.

Las actuaciones preventivas que se desarrollarán en el parque tienen como fin reducir la continuidad del combustible forestal, incrementar la capacidad de control de los fuegos y mejorar las condiciones de seguridad para los medios de extinción. Por tanto, se llevarán a cabo trabajos de gestión de la biomasa en las fajas secundarias, rozas y quemas prescritas. También se mejorarán las infraestructuras de apoyo existentes, como es el caso de la adecuación de pistas forestales.

Por otra parte, se fomentará la plantación de frondosas, en especial, en las zonas que coincidan con unidades ambientales identificadas en el plan director de la Red Natura 2000.

Paisaje después de un incendio en el parque natural de O Xurés, en una imagen de septiembre. Agostiño Iglesias

Familias monoparentales

Por otra parte, el Gobierno autonómico anunció ayer que mantiene el certificado gallego a 7.000 familias monoparentales que quedarían fuera con el nuevo título estatal y que ha aprobado licitar por 50 millones de euros 930 plazas concertadas en residencias de mayores de titularidad privada ubicadas en la comunidad.