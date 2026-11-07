La climatología despista a los castaños
FORESTAL
Productores, industria e IXP coinciden en que el riego es fundamental para la supervivencia de las plantaciones para fruto en Galicia08 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«As árbores xa non saben cando descansar». Es lo que observan en Souto do Crego, una finca ubicada en la parroquia de Labrada (Guitiriz), donde conviven 42 variedades diferentes de castaño (Castanea sativa). La mayor parte son gallegas, pero también las hay de Francia, Portugal, Italia y algún híbrido. Después de observar, año a año, el comportamiento de cada uno de los árboles de esta colección, en esta plantación saben que hay variedades que florecen antes, otras más tarde. Incluso hay las que tienen una segunda floración en septiembre. Este año hasta en noviembre, como algunos árboles que José Manuel Queijo, tiene en el souto que linda con su casa en Cerceda.
Gregorio Álvarez, otro productor de O Courel, cuenta que no es tan extraño ver flores en este época en variedades como la courelá o negral: «Incluso na xudía de Portugal». Dice que la prueba es que en parroquias como Domiz, en Carballeda de Valdeorras, a la flor masculina del castaño le llaman martiñega, «porque aparece polo San Martiño, cando se mata o porco agora por novembro».
Esto ocurre, como explica el catedrático de Enxeñería Agroforestal de la Universidad de Oviedo, Pedro Álvarez, «pola interacción entre a predisposición xenética de cada variedade e factores climáticos como a temperatura, as precipitacións e as condicións térmicas do outono e do inverno».
El problema es que la aparición de segundas floraciones u otros eventos fenológicos fuera de la época habitual es cada vez más frecuente en Galicia. Y, como añade este catedrático, «podería estar relacionada con alteracións dos mecanismos que regulan a entrada e saída do repouso vexetativo, aínda que no caso do castiñeiro os procesos implicados nisto non están completamente aclarados como no caso dalgunhas froiteiras e están sendo agora obxecto de investigación».
El miércoles, por ejemplo, en Souto do Crego descubrieron unos erizos totalmente verdes. Delataban el desperdicio de energía realizado por unos árboles con los que la climatología parece jugar al despiste: «Mentras algunhas árbores están xa perdendo a folla, aínda recollimos uns ourizos verdes o mércores. As castañas son pequenas, pero hai», comentaban el viernes en este souto.
Son de la variedad vermella. También conocida como monfortina o de Lemos, una de las que suele usarse como polinizadora en las plantaciones de producción de castañas. Porque la Castanea sativa utiliza a los insectos para que lleven el polen desde la flor macho —no todas las variedades son fértiles— hasta las hembras que, por caprichos de la biología, han de pertenecer a otra variedad. Y cuando fecundan un óvulo del mismo árbol se produce un aborto. Son esas castañas que, al abrir el erizo, no son más que la piel.
Cambio en el mapa del castaño
Cambios como este son los que constatan que el cambio climático no es ningún «supuesto», como dicen en Souto do Crego. Su impacto en los árboles lleva tiempo estudiándose en frutales. «Nalgunhas variedades de pereira xaponesa _dice Álvarez_ describíronse alteracións da floración asociadas a invernos anormalmente cálidos e a modificacións dos procesos de dormencia. No castiñeiro aínda non existe evidencia suficiente para afirmar que os mecanismos sexan os mesmos, polo que resulta necesario seguir investigando estas respostas baixo os actuais escenarios de cambio climático. En todo caso, a aparición repetida destes fenómenos é preocupante e merece atención e seguimento, xa que podería indicar alteracións relevantes no funcionamento fisiolóxico da especie». Y de confirmarse esta tendencia, podría cambiar el mapa del castaño de producción en Galicia.
De hecho, como añade, «hai traballos que indican que o cambio climático podería modificar a idoneidade do hábitat do castiñeiro en Galicia e no conxunto da Península, reducindo a súa aptitude nalgunhas zonas máis cálidas e secas e favorecendo outras situadas a maior altitude ou con condicións máis frescas e húmidas».
Habrá que ver qué va ocurriendo. «Actualmente estamos a desenvolver —explica Álvarez— unha investigación sobre a fenoloxía do castiñeiro na Península. Nos resultados preliminares observamos que temperaturas máis elevadas durante finais do outono e comezos do inverno se asocian cun adianto da brotación primaveral, mentres que temperaturas máis altas durante a estación de crecemento tenden a atrasar a maduración da copa, a senescencia e a entrada no repouso vexetativo». De todas formas, advierte que «episodios cálidos e secos nas semanas inmediatamente anteriores ao final da estación vexetativa poden producir o efecto contrario e adiantar a caída da folla, afectando o desenvolvemento do froito. Esto indica que o efecto do quecemento non só depende da súa intensidade, senón tamén do momento do ano no que se produce».
En este contexto, Jesús Quintá, presidente de la IXP Castaña de Galicia y gerente de Alibós [la mayor industria gallega del sector], lo tiene claro: «Para garantir a supervivencia do castiñeiro en Galicia hai que pensar en regar». Y son cada vez más los productores que lo están haciendo. «Primeiro parecía que ía haber unha boa colleita. Despois veu calor en setembro e outubro e a castaña acabou cocida. Aquí e no resto da Península. Hai tres ou catro anos que pasa», dice.
José Manuel Queijas está pensando también en instalar riego «aínda que pareza mentira en Galicia». En Souto do Crego ya lo colocaron en la pandemia. Eso les ayudó este año porque mientras en general los frutos de este año son pequeños, «aquí algunha ata medrou de máis».