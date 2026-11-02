Los agentes medioambientales denuncian diferencias salariales de hasta 6.000 euros según la Consellería de la que dependen

Los agentes medioambientales se reunieron el sábado en Silleda para exigir mejoras salariales.

Los agentes medioambientales que dependen de la Administración autonómica están divididos en tres consellerías y exigen que la Xunta equipare las condiciones laborales y retributivas de todos ellos. Mientras que los profesionales que se dedican al cuidado del monte y a la extinción de incendios dependen de Medio Rural, los que se encargan del patrimonio natural y de los ataques del ganado, por poner dos ejemplos, están bajo el paraguas de Medio Ambiente e Cambio Climático. A ellos se suman también los cuatro agentes que trabajan en el Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán y que, tras varios cambios, pertenecen a la Consellería de Economía e Industria.

Pero la diferencia entre ellos no solo radica en las funciones que ejercen —aunque están habilitados para realizarlas indistintamente si se les reclama—, sino en la nómina que reciben a final de mes y en las condiciones con las que trabajan. Hace dos semanas, los agentes dependientes de Medio Ambiente y Economía e Industria se reunieron en Silleda para elevar sus quejas a la Administración y exigir que se les aplique el acuerdo de mejoras que la Xunta firmó en el caso de sus compañeros de Medio Rural. «Non hai previsión de mellora nin de equiparación con eles, e estamos falando dunha diferenza de entre 5.500 e 6.000 euros dependendo da consellería», denuncia el agente Carlos Serantes. Y eso, asegura, sin contar las dietas, o los complementos por periodos extraordinarios de trabajo.

Desde Lourizán, la agente Marina Bustos siente que siempre se les suele dejar de lado cuando se trata de negociar sus condiciones. Ella y sus otros tres compañeros, que trabajan para proyectos de calado relacionados con el medio ambiente, están en el nivel 14 de la escala salarial de la Administración, por debajo del nivel 18 en el que se encuentran los compañeros de Medio Ambiente, y del 21 en el que están situados los de Economía e Industria. «Ademais, facemos moitos traballos que requiren tempo a maiores e non temos un cuadrante extraordinario coma o resto de compañeiros», asegura.

Bustos, que lamenta que la Xunta no se sentase a negociar con ellos, extiende la crítica a los sindicatos y recuerda que no solo se quedaron fuera de las mejoras que Medio Rural firmó en agosto de este año con los agentes dependientes de ese departamento, sino también del acuerdo pactado en el 2019. Por ello, exige que se equiparen las retribuciones de los tres grupos, pero también que se les apliquen los coeficientes reductores y que se traten los complementos salariales que reciben por determinadas funciones.

Desde la Consellería de Economía e Industria confirmaron que está previsto «convocar unha reunión cos axentes medioambientais para tratar esta situación», una vez se complete la transición en ese departamento y en el de Medio Ambiente y Cambio Climático tras el nombramiento del conselleiro Nicolás Vázquez como substituto de Ángeles Vázquez, ahora titular de Política Social.