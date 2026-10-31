La Xunta vuelve a permitir desde el lunes las quemas agrícolas y forestales

Imagen de una quema agrícola .

Las quemas agrícolas y forestales de particulares volverán a estar permitidas desde el próximo lunes, 2 de noviembre, en toda la comunidad. Así lo ha informado este sábado la Consellería do Medio Rural, que da por finalizada la campaña de alto riesgo de incendios. Pero que estén permitidas no quiere decir que se puedan llevar a cabo sin más. Medio Rural recuerda que las quemas agrícolas deben informarse con al menos dos días de antelación —las primeras se podrán realizar, por lo tanto, el día 4—, y que las forestales requieren de una autorización administrativa.

No obstante, la Xunta advierte de que tanto las comunicaciones como las autorizaciones podrían dejar de tener validez en caso de fuertes vientos o altas temperaturas. Como viene siendo habitual, las gestiones se pueden realizar a través de la página web habilitada por la administración autonómica o mediante una llamada al teléfono 012, habilitado por el Gobierno gallego para atender diversos trámites.

La prohibición de quemas decae así tras cinco meses en vigor. El 29 de mayo, ante la evolución meteorológica y teniendo en cuenta el creciente riesgo de fuegos forestales, la Xunta decidió decretar la restricción de las quemas particulares como medida preventiva hasta nuevo aviso. Desde ese día, todas las autorizaciones ya concedidas quedaron suspendidas, y se apeló a la colaboración ciudadana para denunciar quemas realizadas sin previo aviso y pese a estar activa la alerta por incendios.