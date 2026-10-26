El Gobierno central prepara ayudas para la seguridad de los pequeños municipios frente a los incendios por valor de 20 millones

Un incendio en Larouco, concello que cuenta con menos de quinientos habitantes Santi M. Amil

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) avanza en el diseño de una subvenciones dirigidas a pequeños municipios que buscan reforzar su protección contra los incendios forestales. Las ayudas, que se dotarán con un total de 20 millones de euros, financiarán la redacción, revisión o actualización de los planes de actuación frente a incendios forestales, y también la ejecución de medidas preventivas contempladas en ellos.

Las subvenciones van dirigidas a ayuntamientos cuya población no supere los 5.000 habitantes, priorizándose aquellos que tengan más exposición al riesgo de incendios. Se usarán criterios objetivos basados en la Estadística General de Incendios Forestales, y se dará preferencia a municipios en los que hayan ardido más de 500 hectáreas de superficie forestal en la última década. Posteriormente también se valorará el índice de siniestralidad registrado en ese mismo período.

Se estima que con los 20 millones de presupuesto total, podrán beneficiarse alrededor de 1.800 municipios, que recibirán entre 8.000 y 20.000 euros, según el número de entidades de población singulares que tengan. La Fundación Ciudad de la Energía gestionará las ayudas.

Entre las actuaciones subvencionables está la redacción de planes de actuación municipal, así como su modificación, y también actuaciones como sistemas de aviso a la población, mejoras en la señalización y evacuación, trabajos preventivos sobre el combustible vegetal, mejora de infraestructuras de apoyo a la extinción y protección civil, o trabajos para la reducción del riesgo en la interfaz urbano-forestal.

El proyecto de orden que establece las bases reguladoras de estas subvenciones ha iniciado el trámite de audiencia e información pública, que puede consultarse en este enlace, y estará abierto hasta el 4 de noviembre. Las personas o entidades interesadas podrán presentar observaciones y aportaciones al texto del proyecto normativo a través del correo electrónico bzn-comurd@miteco.es.