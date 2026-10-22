El helicóptero del ejército americano que ahora apaga incendios en Galicia

El Black Hawk puede soltar 4.300 litros de agua en una sola pasada Adrián Freiría

Si hay un helicóptero mítico del ejército de Estados Unidos ese es, sin duda, el Black Hawk, un vehículo que incluso da nombre a una película de Ridley Scott. Es, además, el que se utiliza en misiones delicadas, como el rescate de pilotos que caen sobre territorio enemigo o la extracción de Nicolás Maduro en Venezuela. Galicia cuenta, desde hace solo unos días, con su propio Black Hawk, pero este tiene una misión bien diferente a las que le eran habituales, pues ha sido reformado y adaptado para combatir los incendios forestales. La comunidad es así pionera en el uso de este tipo de helicóptero, que es mucho más rápido que los habituales y puede descargar 4.300 litros de agua en una sola pasada.

«Hoxe é un día importante para Galicia porque volvemos ser pioneiros na extinción de incendios coa chegada deste helicóptero», aseguró la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, durante la presentación del nuevo vehículo en la base de Silleda. Allí llegó hace solo unos días el Black Hawk UH-60L, que en otro tiempo fue uno de los activos del ejército americano. Su equipamiento ha sido completamente renovado y adaptado y ahora cuenta con una bomba que le permite llenar un depósito extensible que lleva en su base en «cuarenta segundos», explicó Nicolás Tamame, uno de los pilotos de la nave junto a Abisai Carrascal.

Gómez escucha las explicaciones del piloto Nicolás Tamames sobre cómo funciona el nuevo helicóptero Adrián Freiría

«Este es el primero helicóptero de estas características que va a actuar en la Europa mediterránea y el primero que operará en España», añadió Tamames, que dejó claro que «es el más veloz en acceder a los incendios y el que más carga tiene, pues cuenta con un tanque ventral con capacidad para 4.300 litros de agua». La máquina puede alcanzar una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. «Es el más rápido y no depende de bomberos», afirmo. Otra de sus ventajas es la gran cantidad de agua que puede recoger, cuatro veces superior a los que operan actualmente en Galicia. «Los que hay ahora cargan entre mil y 1.500 litros de agua. Este coge 4.000 que se pueden descargar de golpe, cuando vemos que hay mucho combustible, o con un caudal más reducido, si queremos abarcar grandes extensiones», explicó Tamame.

El nuevo helicóptero estará ubicado en la base de Lalín y la conselleira destacó que su entrada en funcionamiento representa una avance muy importante en la especialización y en la capacidad operativa de los medios aéreos de lucha contra el fuego de la comunidad. «Agora mesmo é o helicóptero máis veloz que hai en toda España e Europa facendo extinción de incendios e está prearado para bombardear grandes cantidade sde auga», añadió. Esa rapidez, insistió, es importante «porque chegar canto antes é importante na loita contra o lume», añadió. Gómez recordó que la comunidad cuenta actualmente con 24 medios aéreos propios para luchar contra el fuego y que se sigue reforzando la inversión en infraestructuras, con seis millones de euros para ampliar y mejorar las bases aéreas.