La Xunta permitirá a los propietarios replantar el 100 % de eucaliptos en otra finca

Imagen de una plantación de eucalipto en una parcela ubicada en la Costa da Morte, en A Coruña. Esta provincia lidera las cortas de madera que se realizan en Galicia. ANA GARCÍA

El Gobierno gallego anunció en octubre del año pasado la extensión de la moratoria a nuevas plantaciones de eucalipto hasta el 2030, pero introducía algunas excepciones. Por ejemplo, se autorizaba a cortar los eucaliptos de una