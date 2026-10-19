La Xunta permitirá a los propietarios replantar el 100 % de eucaliptos en otra finca
REDACCIÓN / LA VOZ
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La ley de acompañamiento a los Presupuestos recupera la enmienda que el PP no logró introducir el año pasado19 oct 2026 . Actualizado a las 14:29 h.
El Gobierno gallego anunció en octubre del año pasado la extensión de la moratoria a nuevas plantaciones de eucalipto hasta el 2030, pero introducía algunas excepciones. Por ejemplo, se autorizaba a cortar los eucaliptos de una