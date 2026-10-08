La receta del sector forestal para prevenir los incendios pasa por desarrollar incentivos que hagan atractiva la gestión del monte

Las asociaciones del sector dicen que si hay actividad en los territorios es más fa´cil prevenir los incendios forestales Santi M. Amil

La Xunta aprobó a principios del mes pasado el anteproyecto de la ley de lucha contra los incendios forestales de Galicia. Y con ese borrador se han puesto a trabajar también las diferentes asociaciones que representan los intereses del sector forestal gallego. Su tarea es la de analizar el documento y presentar propuestas que contribuyan a mejorar y reforzar esta normativa, aseguran en un comunicado conjunto. Pero tiene algo claro: para reducir incendios es necesario que haya actividad en el territorio. Por eso su receta incluye desarrollar incentivos, instrumentos de apoyo y soluciones que hagan atractiva la gestión forestal.

El estor está de acuerdo en la necesidad de seguir avanzan en la prevención de los incendios forestales, pero considera que uno de los pilares fundamentales para lograrlo pasa por favorecer una gestión de territorio «activa, continuada y con criterios profesionales», explica el comunicado. Las asociaciones están analizando el texto desde una perspectiva técnica y económica, con especial atención a que las medidas que finalmente incorpore la ley sean eficaces desde el punto de visto preventivo, pero también que no incluyan barreras de implantación, es decir, que sean viables para propietarios, comunidades de montes, gestores y empresas forestales.

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Su trabajo, añaden estas agrupaciones, parte de un base esencial: para reducir de manera estructural el riesgo de incendios, que está íntimamente asociado al abandono y la acumulación de combustible, es necesario que exista actividad en el territorio. Por eso considera que, junto con las medidas de protección y prevención, la normativa debe incluir incentivos, instrumentos de apoyo y soluciones que hagan atractiva la gestión forestal, favorezcan la inversión y permitan mantener las actuaciones preventivas en el tiempo.

«El objetivo es contribuir a una normativa que combine adecuadamente prevención, seguridad, sostenibilidad ambiental y viabilidad económica, y que facilite que cada vez mayor superficie del territorio forestal gallego se encuentre gestionada», asegura el comunicado firmado por la Asociación Forestal de Galicia, Asefoga, Asemfo, Serfoga, Fearmaga, Lugo Madera, Monte Industria y el Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD). Porque una ley que no lo hiciera así, añaden, podría elevar el riesgo que pretende evitar.

Todas las conclusiones del trabajo que están realizado estas agrupaciones serán trasladadas a la Consellería do Medio Rural en las reuniones previstas con los directores generales competente en las materias relacionadas con el anteproyecto, con voluntad de diálogo y colaboración y con el propósito de aportar la experiencia de quienes gestionan, trabajan y desarrollan actividad económica en el monte gallego. Desde su punto de vista, añaden, la elaboración de una nueva ley es una oportunidad para avanzar hacia un modelo de prevención cada vez más ligado a la gestión del territorio, buscando que las medidas que se adopten puedan mantenerse de forma eficaz y sostenible a largo plazo. «La mejor garantía para mantener un territorio cuidado es que exista interés en gestionarlo. Prevención y gestión forestal activa deben avanzar juntas», concluyen.