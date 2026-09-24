Galicia continuará en alto riesgo de incendio hasta el 15 de octubre

Imagen de archivo de un incendio en Galicia Rosa Veiga | EUROPAPRESS

La Consellería de Medio Rural ha decidido ampliar en quince días el período considerado de alto riesgo de incendio. Así, Galicia estará bajo esta consideración al menos hasta el 15 de octubre. El motivo son las actuales condiciones meteorológicas, dominadas por altas temperaturas y escasas precipitaciones. La resolución que hace oficial esta decisión ha sido publicada este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

La época de alto riesgo de incendio en la comunidad se determinó en una orden aprobada el pasado 5 de junio y recogida en el DOG seis días después. Y aunque inicialmente se extendía entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, el propio texto legal recogía la posibilidad de modificar esas fechas y declara como peligro alto otros períodos cuando las condiciones meteorológicas u otras circunstancias pudiesen agravar el riesgo de incendios.

Según explica el departamento de Medio Rural, durante esa quincena extra el operativo antiincendios gallego «seguirá moi atento e en garda». De hecho, según marca el Pladiga 2026 (Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia), en época de peligro alto «el despliegue de los medios de extinción y alerta deberá ser máximo, en función de la evaluación del riesgo y la vulnerabilidad». La determinación de riesgo alto también condiciona el organigrama jerárquico de los servicios de extinción. Además, se mantendrá sin reducción la presencia de personal en la red de puntos de vigilancia.

Leer más: Los tres escenarios meteorológicos que decidirán si Galicia sale de la sequía o se agrava

La época de peligro alto también supone ciertas restricciones en función del IRDI, el Índice de Riesgo Diario de Incendio forestal que puede consultarse en este apartado de la web de la Consellería de Medio Rural. Si ese índice es muy alto o extremo, queda prohibido, entre otras cosas, utilizar el fuego en todo tipo de espacios abiertos, incluyendo zonas recreativas y de acampada y las zonas habilitadas de las áreas de descanso de la red de carreteras. Con índice alto, en esas zonas y en caminos forestales, rurales o vías que las atraviesen tampoco estará permitido ejecutar trabajos con maquinaria sin disponer de autorización y de equipamiento de extinción de incendios, así como circular con vehículos motorizados. Con índice moderado, quienes circulen por esas zonas o vías están obligados a identificarse si así lo solicita una autoridad competente.

El anteproyecto de la nueva ley de incendios forestales de Galicia que la Xunta dio a conocer el lunes ya contempla que la época de alto riesgo vaya del 16 de junio al 15 de octubre sin necesidad de ampliación, por lo que durará de oficio un mes más que actualmente.

La sombra de los graves incendios de octubre del 2017 sobrevuela este tipo de decisiones. Unas 50.000 hectáreas de suelo gallego ardieron en tres días de fuegos incontrolados animados por el calor, el viento intenso, el terreno seco y una alta actividad incendiaria en pleno otoño. Pero además, esa oleada de llamas del fin de semana del 13 al 15 de octubre se cobró cuatro vidas: dos mujeres atrapadas en una furgoneta en Chandebrito, un hombre en Carballeda de Avia al tratar de salvar a sus animales, y un vecino de Vigo que cayó por un terraplén cuando trataba de apagar un fuego.

Leer más: 72 horas de incendios en Galicia, en cifras

Además hubo cientos de desalojados, especialmente en el área de Vigo, donde los fuegos cercaron la ciudad. En otros concellos, como As Neves, se vio afectado alrededor del 80 % de la superficie del municipio. El humo llegó a verse en ciudades tan distantes como Londres, empujado por vientos asociados al ciclón Ophelia.