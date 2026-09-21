La nueva ley de incendios refuerza la obligación de los propietarios de limpiar las fajas

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, y el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutierrez.

La Xunta ha aprobado la nueva ley de incendios, que empezó a tramitar en el 2023. Sustituirá a la norma vigente, que tiene 20 años, para atender «aos novos tipos de lumes así como aos avances na loita e na prevención de incendios», dijo Alfonso Rueda. La ley promoverá instrumentos como los paisajes mosaico, con los que se crearán «descontinuidades estratéxicas» del combustible mediante la configuración productiva del territorio, y también a través de plantaciones de frondosas y terrenos agrícolas.

El presidente explicó que la norma pasa «dun modelo de prevención máis ou menos homoxéneo para toda a comunidade a ter en conta medidas segundo o nivel de risco de cada zona ou as características dos terreo».

Fajas más amplias y multas

El texto, que aún debe pasar por el Parlamento de Galicia, impulsará un modelo de «loita integral e xestión estratéxica do territorio», en lugar de limitarse a una «defensa reactiva».

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, explicó que se crea el concepto de «interface urbano-forestal», el terreno urbano de núcleo rural o urbanizable con cubierta vegetal que linda con el monte. En esas zonas la retirada de especies y la gestión de la biomasa será de aplicación directa y no subsidiaria. Eso quiere decir que la norma autonómica se impondrá siempre a las ordenanzas municipales. Los propietarios que no cumplan la obligación de limpiar se expondrán a sanciones de hasta 100.000 euros en los casos más graves.

La ley recoge además la posibilidad de duplicar las distancias de gestión de la biomasa en zonas consideradas estratégicas, como las fajas primarias que protegen infraestructuras o líneas eléctrica o las secundarias que rodean los núcleos de población.

En casos de riesgo muy alto o extremo de incendio, se establecerá la suspensión automática de las autorizaciones de quema y se reforzará la revocación automática de los permisos de lanzamiento de artefactos pirotécnicos. También se limitará el uso de maquinaria que causa chispas de 12 a 18 horas, salvo que cuenten con un vigilante dedicado, equipo de extinción y un vehículo con 400 litros de agua.

Los agentes forestales, ambientales o de las fuerzas de seguridad tendrán la potestad de dictar órdenes verbales de ejecución inmediata para el cierre de caminos o evacuaciones cuando haya un peligro inminente.

Otra novedad es la obligación de que todas las nuevas instalaciones industriales y gasolineras en terrenos agroforestales en la interface urbano-forestal contarán con una red perimetral de hidrantes para su autoprotección.

También se declarará estratégica la red de vigilancia y de puntos de agua, lo que obligará a los concellos a evitar el uso del líquido para otras tareas y evitará que se construya o plante a 50 metros de las instalaciones.