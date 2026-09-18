La UE reunirá a expertos en emergencias ante la urgencia de coordinar evacuaciones por incendios

M. Cedrón REDACCIÓN

FORESTAL · Exclusivo suscriptores

Foto de archivo que muestra el estado en el que quedó el entorno de Mones, en el concello de Petín, tras los fuegos de agosto del año pasado
Foto de archivo que muestra el estado en el que quedó el entorno de Mones, en el concello de Petín, tras los fuegos de agosto del año pasado Santi M. Amil

La experiencia de los servicios de extinción y prevención gallegos puede abrirles la puerta a participar en el grupo de análisis que ultima la UE para prepararse ante la amenaza de los fuegos

19 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Este verano fue el verano de la verdad». La frase, rotunda, la pronunció esta semana la presidenta de la Comisión Europa, Ursula Von der Leyen, para referirse a la amenaza que representan los incendios forestales

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