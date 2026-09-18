La UE reunirá a expertos en emergencias ante la urgencia de coordinar evacuaciones por incendios
REDACCIÓN
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La experiencia de los servicios de extinción y prevención gallegos puede abrirles la puerta a participar en el grupo de análisis que ultima la UE para prepararse ante la amenaza de los fuegos19 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Este verano fue el verano de la verdad». La frase, rotunda, la pronunció esta semana la presidenta de la Comisión Europa, Ursula Von der Leyen, para referirse a la amenaza que representan los incendios forestales