La UE reunirá a expertos en emergencias ante la urgencia de coordinar evacuaciones por incendios

Foto de archivo que muestra el estado en el que quedó el entorno de Mones, en el concello de Petín, tras los fuegos de agosto del año pasado Santi M. Amil

«Este verano fue el verano de la verdad». La frase, rotunda, la pronunció esta semana la presidenta de la Comisión Europa, Ursula Von der Leyen, para referirse a la amenaza que representan los incendios forestales