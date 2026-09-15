Bruselas plantea crear un cuerpo de bomberos forestales europeo

La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ayer en el Parlamento Europeo RONALD WITTEK | EFE

Galicia cuenta desde hace 35 años con un servicio de prevención y defensa contra incendios forestales, un departamento creado en 1991 durante el primer Gobierno de Manuel Fraga como respuesta a la grave oleada de incendios de 1989 que arrasó unas 198.998 hectáreas en toda la comunidad. El año pasado, según el datos del Pladiga, ardieron 118.763,7. Ahora, treinta y cinco años después, la Comisión Europea ha lanzado la propuesta de crear un cuerpo de bomberos forestales europeo que esté operativo durante todo el año.

Al igual que había pasado entonces en Galicia, detrás de la iniciativa está un año en el que los incendios forestales han dejado un rastro de unas 700.000 hectáreas quemadas. Pero es que, además, los fuegos son cada vez más virulentos y amenazan áreas de interfaz urbano-forestal. Y aún falta menos de un mes para que termine la temporada de incendios en Europa.

La propuesta la planteó ayer en el pleno del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, al constatar que en «algunos países de la UE, el 80 % de los bomberos forestales son voluntarios». Por esa razón, como recoge Europa Press, el Ejecutivo comunitario ha empezado a reunirse con «jóvenes voluntarios de toda la UE» en una sesión en Varsovia (Polonia) «con el objetivo de construir un cuerpo europeo, armonizar conocimientos y prácticas, e intercambiar experiencia».

La idea es poder contar durante todo el año, «no solo en verano», con un cuerpo de bomberos europeo que refuerce la cooperación entre Estados.

La comisaria indicó que solo este verano fueron desplegados 777 efectivos de catorce países en distintos puntos en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE.

Actualmente, según Efe, el Ejecutivo comunitario cuenta también con una flota de dieciocho aviones y cinco helicópteros, aunque se esperan cuatro nuevas aeronaves y doce aviones Canadair.

Pero, más allá de contar con este cuerpo de apoyo, que se despliega cada vez que recibe una demanda de ayuda, recordó que hay que implementar medidas preventivas y trabajar juntos para hacer frente a las consecuencias de este nuevo contexto climático. «La mejor manera de combatir los fenómenos meteorológicos extremos es la prevención y la preparación», dijo.