Pablo Samaniego, teniente coronel jefe del Quinto Batallón de la UME: «Contra el fuego, nadie puede solo»

VÍTOR MEJUTO

El escudo bordado en la boina color mostaza de la Unidad Militar de Emergencias (UME) muestra varias franjas diagonales rojas, en representación de fuego, y azules, como símbolo del agua. Ambas están unidas por otras doradas que ejemplifican el equilibrio necesario entre elementos para minimizar el riesgo en una emergencia. Esa capacidad de integración quedó reflejada el pasado mes de julio cuando, tras declararse por primera vez en España, como consecuencia de incendios forestales, la Situación Operativa 3 de una emergencia de interés nacional [antes solo se había decretado con ocasión del apagón] en el territorio de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, el ministro del Interior delegó la dirección operativa de la emergencia en el general jefe de la UME (GEJUME). Bajo la dirección del Mando Operativo Integrado (MOPI), el teniente coronel jefe del Quinto Batallón de Intervención en Emergencias, Pablo Samaniego Pérez (Ferrol, 1980), asumió la dirección del Puesto de Mando Avanzado del sector Ávila. En la base militar Conde de Gazola, en El Ferral del Bernesga, en el municipio de San Andrés del Rabanedo (León), hace balance de lo aprendido porque, como dice, «contra el fuego, solos no puede nadie».

—En emergencias por incendios forestales lo habitual hasta el pasado julio, cuando se declaró la situación 3, es que la UME fuera una unidad de apoyo a las comunidades. Es la primera vez que toman el mando de un operativo de esta envergadura. ¿Qué lección ha aprendido?

—La principal lección es que una emergencia de esta magnitud no puede afrontarse desde una sola institución. Requiere mando, coordinación, conocimiento local, tecnología y, sobre todo, confianza entre quienes intervienen. La UME aporta capacidad de integración y respuesta nacional, pero el resultado depende del trabajo conjunto con servicios autonómicos, ayuntamientos, fuerzas y cuerpos de seguridad y la propia población. (...) La eficacia de la dirección operativa común no estuvo en centralizar todas las decisiones, sino en establecer prioridades compartidas, mantener una visión conjunta de la emergencia y coordinar las capacidades disponibles. Cada organismo conservó su especialización y su conocimiento del territorio, pero todos actuamos con una misma finalidad. Eso permitió mejorar notablemente la eficacia del conjunto.

—La nueva tendencia de incendios, más grandes y que tocan el interfaz urbano, hacía prever que esto podría llegar a suceder.

—Nosotros siempre hemos contemplado la posibilidad de que llegase a declararse una Situación Operativa 3 dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, el nivel máximo de respuesta previsto para una emergencia. Nos preparamos y estábamos siempre con esa visión ante lo que pueda ocurrir para estar a la altura de las circunstancias. Por eso, cuando ha ocurrido, hemos podido actuar rápidamente. El trabajo previo nos permite responder cuando el incendio pone a prueba todo el sistema.

—¿Y cómo se gestiona toda la logística?

—Uno de los cambios que implica la situación operativa 3 es un cambio en la dirección de la emergencia. La lleva el ministro del Interior como titular del Ministerio y delega en el general jefe de la UME. El general establece un mando operativo integrado (MOPI) desde donde se coordina y se dirige la operación. Posteriormente, lo que se ha hecho en este caso es sectorizar la emergencia y por cada sector se ha asignado un puesto de mando avanzado. Inicialmente se establecieron dos. Uno para Ávila y otro para Madrid. Luego, cuando se vio afectada Castilla-La Mancha, se amplió a un tercer sector con Toledo. Y ahí estaban los puestos de mando avanzado. Desde cada uno de ellos, dirigidos por el MOPI, se pudo establecer una logística dimensionada para la situación.

La logística no consiste únicamente en proyectar personal y vehículos. También hay que garantizar comunicaciones, combustible, mantenimiento, alojamiento, alimentación, asistencia sanitaria, relevos y descanso durante todo el tiempo que dure la intervención. Desde cada puesto de mando, bajo la dirección del MOPI, se dimensionaron esas necesidades y se coordinaron los apoyos. La parte que tiene mucha importancia es la predisposición de los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, los delegados territoriales de las comunidades autónomas... que han facilitado todo lo que ha hecho falta, tanto para los desalojos como para la logística y los apoyos que requerían los dispositivos.

—¿Es fundamental la colaboración de la gente local que conoce el terreno?

—Desde luego. Yo diría que cuando, en este caso la UME, se encarga de la dirección, no significa que cambie nada de lo anterior. Lo único que hacemos es integrar bajo esa dirección todas las capacidades disponibles. Entre ellas, no solo se mantienen los dispositivos que estaban trabajando en una situación de nivel operativo 2, sino que el conocimiento del personal que se suele dedicar a estos trabajos es fundamental. Nos apoyamos y, de hecho, mantenemos esa orgánica de cada una de estas unidades y dispositivos que se establecen en las emergencias.

—Creo que recordar que hubo un momento de gran temor cuando se creía que dos de los incendios que derivaron en el nivel 3 se iban a unir....

—La emergencia nace de tres incendios separados con una posibilidad muy alta de que llegasen a unirse. Una prioridad que se nos marcó en las primeras jornadas de trabajo era evitar que esa unión de incendios se hiciera de una manera no controlada. Hubo que trabajar mucho para que las corrientes convectivas que pueden producirse de la unión de unos incendios de estos tamaños no produjesen una aceleración y agravamiento de la situación. Se consiguió que no se uniesen de esa manera tan abrupta y, finalmente, aunque es verdad que se acabaron uniendo, logramos que lo hicieran de una manera más o menos escalonada y de forma mucho más segura, limitando el impacto que dos incendios de esa envergadura hubieran tenido en unas condiciones naturales, por decirlo de alguna forma.

—Entonces, evitaron que los incendios cambiaran la meteorología.

— Evitamos que se produjera el peor escenario: que la unión descontrolada de los incendios incrementase aún más la intensidad y la inestabilidad de su comportamiento. La meteorología en unos incendios de este tipo, que crean unos focos de calor tan intensos y pueden crear sus propios pirocúmulos, es un factor muy importante. Eso no se puede evitar porque son los incendios los que los generan y el incendio, aunque evitamos escalonadamente ese impacto entre los dos incendios, mantuvo una capacidad calorífica elevadísima. El pirocúmulo lo que nos enseña primero es que hay muchísimo calor y que crea sus propias corrientes, sus vientos. El colapso de una columna convectiva puede generar fuertes rachas descendentes y cambios bruscos en la dirección y velocidad del viento. También puede favorecer el transporte de pavesas y la aparición de focos secundarios a distancia, poniendo en riesgo a los dispositivos y abriendo nuevos frentes. Eso es lo que no queremos. Con lo cual, volviendo a la pregunta, evitamos por un lado que fuese así en la zona entre Madrid y Ávila; sin embargo, la generación de pirocúmulos sí que se produjo en otras zonas.

—Esta misión tenía como objetivo último y prioritario proteger a la población

—Sí. El general de la UME estableció sus tres prioridades fundamentales. La primera fue salvaguardar la vida y bienes de las personas. Y aquí incluimos a los intervinientes, por supuesto. A todos los ciudadanos, pero también a los intervinientes. En segundo lugar, todos los servicios e infraestructuras esenciales y críticas que se pueden ver afectadas por el incendio. Y, en tercer lugar, aunque suene un poco paradójico, está controlar el incendio. Cuando hablamos de este tipo de incendios, muchas veces la estrategia va más enfocada a priorizar, como se ha hecho, para evitar que realmente ocurriese una fatalidad de este tipo, como si se pudo,

—Combatir este tipo de incendios que tocan el interfaz urbano supongo que es mucho más complicado que los que se quedan en el monte

—Desde luego. Al final, cuando entramos a valorar unos incendios de esta índole, es en el interfaz urbano-forestal donde es esencial mantener la seguridad. La dispersión de la población en ciertas zonas es evidente y cuando estamos hablando de que estos incendios en muchos momentos están fuera de capacidad de extinción, nuestras prioridades pasan a ser defender las poblaciones. Cada vez está cobrando más importancia el trabajar en esa defensa, en ese interfaz urbano-forestal, de manera que evitemos que los incendios en donde no nos podemos poner a trabajar directamente sobre ellos, lo hagamos de una manera defensiva y aprovechemos las ventanas de oportunidad que nos dan. Estas suelen ser en los arcos nocturnos por la bajada de temperatura, la subida momentánea de la humedad relativa del combustible y los vientos, que es el factor determinante en cualquier incendio. La clave está en anticiparse al incendio.

_¿Da más miedo el viento que el fuego?

— El viento es uno de los principales motores de la propagación y, con frecuencia, el factor que más rápidamente puede cambiar el escenario. Tiene que haber más factores, por supuesto. El combustible, la continuidad... Pero el viento, a la hora de analizar el comportamiento y prever hacia dónde van a ir con diferentes modelos, es el factor determinante sin ninguna duda.

—Las nuevas tecnologías se han ido incorporando a la lucha contra el fuego, aunque ayudan ¿es todavía importante el factor humano?

—Creo que no hay que elegir entre la tecnología y el conocimiento. En este caso incluyo el conocimiento del terreno, que lo considero muy importante. Lo que hace la tecnología es ampliar nuestra capacidad de observar, de tener datos, de modelos... y quizá el conocimiento local permite interpretarlo correctamente en la zona de la emergencia. La información que nos dan las tecnologías que estamos empezando a usar cada vez más nos apoyan muchísimo. Pero luego, por poner un ejemplo, saber el estado de la carretera o cuánto tiempo se puede tardar en evacuar una población, eso es una experiencia y algo que no podemos obviar. Hay que tenerlo siempre presente que la tecnología es una herramienta y al final la responsabilidad y las decisiones recaen en las personas que tienen conocimiento y experiencia. La tecnología permite ver más; el conocimiento del terreno permite entender mejor lo que estamos viendo.

—Ahora que cada vez es más frecuente tener que proteger poblaciones, ¿cómo se toma la decisión de cuándo evacuar, cuándo confinar y, sobre todo, la importancia que tiene la formación de la población que vive en zonas que podrían ser de riesgo?

—En el tema de confinar o evacuar, hay una cuestión que es de vital importancia. Es el tiempo del que se dispone, la evolución del incendio, cómo están las rutas de salida en un momento dado de escape, por dónde se puede hacer, si hay humo, si le afecta a esas vías... Yo creo que al final hay que tener en cuenta una serie de factores para decidir. No creo que se pueda decir un criterio único para todo porque volvemos otra vez un poco a la interpretación y a la experiencia. (...) Nos ha ocurrido que usar rutas de evacuación era más peligroso que mantener a la gente en una población que tiene la capacidad de aguantar un impacto. Trabajamos para que ese impacto se limite y mantener al personal confinado puede ser mucho más seguro que lanzar a la gente a una zona que se puede también considerar segura, pero que en el trayecto puede ser más peligroso que mantenerlos ahí.

—La UME tiene también experiencia en los incendios de Galicia, donde han venido como unidad de apoyo. Cada fuego es diferente, pero qué diferencia con los de la Meseta.

— La zona central, la Meseta central, creo que tiene una continuidad de combustible que marca mucho el tipo de incendio. También tenemos población dispersa y zonas de desnivel muy amplias. Pero Galicia también se caracteriza por unos minifundios y una población totalmente dispersa, con servicios esenciales por toda la orografía, la topografía. Al final creo que encontramos puntos comunes que nos sirven para aplicar en cualquiera de las dos zonas. En este caso, quizá la continuidad del combustible en la zona central podría ser un poco el punto de distinción. Existen diferencias, pero también muchos elementos comunes, y la experiencia obtenida en cada territorio nos ayuda a mejorar nuestra respuesta en los demás.

—Un incendio es quizá el contexto más peligroso al que pueden enfrentarse cuando acuden a una emergencia, ustedes son los primeros que han de protegerse para poder proteger. ¿Cómo se protegen y gestionan el estrés?

—El factor humano es determinante. El mantener las capacidades de todos los componentes es parte de que las cosas salgan bien. En este tipo de situaciones el calor, el humo, las temperaturas, el factor psicológico... Todo esto afecta muchísimo. Para nosotros la parte esencial es tener organizados unos relevos, la hidratación, la alimentación, el descanso, el ser muy exhaustivos con todos estos aspectos, No podemos dejar que la situación en un momento dado pueda afectar a los intervinientes. Al final la cadena de mando y los propios compañeros también ejercen ahí un punto muy importante de observar y de asegurar que los relevos y las situaciones se detectan y se hacen como establecemos para que no ocurra ningún tipo de situación de más estrés que el que ya lleva la emergencia.

Al final los relevos y la forma en la que trabajamos es la forma de adelantarnos a ese estrés. Nos establecemos en unos ritmos de trabajo que somos capaces de mantener porque estamos entrenados y nos preparamos para ello, y tenemos que ser muy rígidos en hacerlo. Cuando desplegamos una unidad lo hacemos para aportar también todo lo que es necesario. Es parte de esa capacidad el ser capaces de saber dónde están los tiempos, los límites para cada circunstancia. Y entonces los relevos, la hidratación, la alimentación, el descanso, son cosas que sabemos cuándo y en qué momentos hacerlos. Somos muy estrictos y es uno de los factores que yo creo que están relacionados totalmente con la seguridad. Después de intervenciones especialmente exigentes también es importante observar la evolución del personal, favorecer que pueda expresar lo vivido y facilitar, cuando sea necesario, el apoyo sanitario o psicológico. La recuperación de una unidad no termina cuando regresan los vehículos; termina cuando están recuperados el personal y los medios.

—Luego está el estrés psicológico

—Eso es también parte de la preparación en el sentido de confiar en la cadena de mando, en que tus compañeros van a hacer lo que tienen que hacer y que estáis preparados para acometer las tareas que se les da. Esa confianza que se crea en las unidades es parte de la preparación, en nuestro caso de la Unidad Militar de Emergencias, del trabajar en el día a día para que así sea.