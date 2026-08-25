El peso económico del eucalipto en Galicia complica aplicar la misma gestión que en Andalucía
REDACCIÓN
FORESTAL · Exclusivo suscriptores
El 97 % del monte gallego es privado y tiene 438.000 hectáreas, el triple que el andaluz, con el 25 % de superficie forestal pública26 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Árbol gasolina». Así definió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), al eucalipto el pasado día 14. Fue el mismo día en el que, desde el puesto de mando avanzando habilitado en