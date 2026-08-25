El peso económico del eucalipto en Galicia complica aplicar la misma gestión que en Andalucía

maría cedrón REDACCIÓN

FORESTAL · Exclusivo suscriptores

Tala de eucaliptos en las Islas Cíes, en una imagen de archivo.
Tala de eucaliptos en las Islas Cíes, en una imagen de archivo.

El 97 % del monte gallego es privado y tiene 438.000 hectáreas, el triple que el andaluz, con el 25 % de superficie forestal pública

26 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Árbol gasolina». Así definió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), al eucalipto el pasado día 14. Fue el mismo día en el que, desde el puesto de mando avanzando habilitado en

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