La vigilancia y el uso de IA permiten anticipar este verano la respuesta a los incendios

María Cedrón REDACCIÓN

FORESTAL · Exclusivo suscriptores

Incendio registrado esta semana en O Carqueixo, en Lugo, al que acudieron medios de Lugo y brigadas de Ancares y A Fonsagrada
Incendio registrado esta semana en O Carqueixo, en Lugo, al que acudieron medios de Lugo y brigadas de Ancares y A Fonsagrada LAURA LEIRAS

La ausencia de focos simultáneos evita el colapso del servicio, que en julio y agosto ha logrado frenar los fuegos: no superaron las 21 hectáreas de media

21 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El tiempo transcurrido entre que se da un aviso de incendio y una unidad operativa llega al lugar en el que se produce para evaluar en el terreno su dimensión es determinante a la hora

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