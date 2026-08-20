La vigilancia y el uso de IA permiten anticipar este verano la respuesta a los incendios
REDACCIÓN
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La ausencia de focos simultáneos evita el colapso del servicio, que en julio y agosto ha logrado frenar los fuegos: no superaron las 21 hectáreas de media21 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El tiempo transcurrido entre que se da un aviso de incendio y una unidad operativa llega al lugar en el que se produce para evaluar en el terreno su dimensión es determinante a la hora