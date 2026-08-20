La vigilancia y el uso de IA permiten anticipar este verano la respuesta a los incendios

Incendio registrado esta semana en O Carqueixo, en Lugo, al que acudieron medios de Lugo y brigadas de Ancares y A Fonsagrada LAURA LEIRAS

El tiempo transcurrido entre que se da un aviso de incendio y una unidad operativa llega al lugar en el que se produce para evaluar en el terreno su dimensión es determinante a la hora