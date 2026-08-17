Diseñan una herramienta para predecir el riesgo de incendios de copa

Vista de la zona quemada en la localidad de El Berrocal, en Huelva. David Arjona | EFE

Un equipo de investigación liderado por la Universidad de León ha desarrollado CROWNFIRE-AI, una herramienta pionera basada en inteligencia artificial capaz de predecir el riesgo de que se produzcan incendios de copa con hasta 16 días de antelación. Este tipo de fuegos, que se propagan rápidamente por la parte superior de los árboles, están considerados los más peligrosos e intensos por su alta velocidad de avance —entre dos y cuatro veces superior a la de los incendios de superficie— y por la enorme dificultad que suponen para los equipos de extinción.

El proyecto, publicado en la revista Ecological Informatics, ha sido encabezado por el investigador José Manuel Fernández Guisuraga, del Instituto para el Medio Ambiente y el Cambio Global de la Universidad de León, en colaboración con especialistas de la Universidad de Valladolid y la empresa tecnológica leonesa Vexiza SL. Para entrenar el algoritmo, los científicos recopilaron casi 19.000 puntos de referencia a partir del análisis de 33 grandes incendios forestales registrados en España entre los años 2017 y 2024.

La plataforma funciona combinando imágenes de los satélites Sentinel-1 y Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea, datos MODIS de la NASA, información topográfica, inventarios forestales y previsiones del modelo meteorológico Global Forecast System. Gracias a este cruce de variables, el sistema genera mapas de riesgo a escala regional de forma accesible, permitiendo que gestores forestales y servicios de prevención utilicen teledetección y computación en la nube sin necesidad de contar con conocimientos avanzados de programación o análisis geoespacial.

El desarrollo de esta tecnología responde a la preocupante alza global de los incendios de copa, impulsada por el cambio climático, las sequías prolongadas, las olas de calor, el abandono rural y la acumulación de masa vegetal en los montes. Alojada en los servidores de la Universidad de León y disponible de manera gratuita previo registro, la plataforma ha sido validada inicialmente en el entorno español, aunque sus creadores señalan que la metodología es perfectamente escalable y podrá adaptarse a otras regiones del mundo propensas a grandes incendios tras los correspondientes ajustes de calibración.