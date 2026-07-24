El «cóctel perfecto» que abrasa España: calor extremo, matorral seco y pueblos vacíos
REDACCIÓN
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Incendios como los de Almería, Guadalajara, Madrid y Ávila consolidan un nuevo patrón que obliga a preparar a los municipios para convivir con el fuego25 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los incendios forestales no dejan de batir récords últimamente. Al menos hasta ahora, el de Los Gallardos (Almería) es el más mortífero de este siglo en España. El de Guadalajara, el segundo con más hectáreas