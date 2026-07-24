El «cóctel perfecto» que abrasa España: calor extremo, matorral seco y pueblos vacíos

Columna de humo producida por el incendio que se mantenía activo en la localidad madrileña de Pelayos de la Presa el viernes Mariscal | EFE

Los incendios forestales no dejan de batir récords últimamente. Al menos hasta ahora, el de Los Gallardos (Almería) es el más mortífero de este siglo en España. El de Guadalajara, el segundo con más hectáreas