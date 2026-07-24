El «cóctel perfecto» que abrasa España: calor extremo, matorral seco y pueblos vacíos

María Cedrón REDACCIÓN

FORESTAL · Exclusivo suscriptores

Columna de humo producida por el incendio que se mantenía activo en la localidad madrileña de Pelayos de la Presa el viernes
Columna de humo producida por el incendio que se mantenía activo en la localidad madrileña de Pelayos de la Presa el viernes Mariscal | EFE

Incendios como los de Almería, Guadalajara, Madrid y Ávila consolidan un nuevo patrón que obliga a preparar a los municipios para convivir con el fuego

25 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Los incendios forestales no dejan de batir récords últimamente. Al menos hasta ahora, el de Los Gallardos (Almería) es el más mortífero de este siglo en España. El de Guadalajara, el segundo con más hectáreas

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete