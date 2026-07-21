Aprafoga denuncia «precariedad» en los medios técnicos contra incendios y Medio Rural promete nuevos dispositivos en días

Imagen de archivo de un incendio en Galicia Rosa Veiga | EUROPAPRESS

Medios técnicos adecuados y suficientes para desempeñar su labor con garantías. Eso es lo que reclama la Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia (Aprafoga), que denuncia una situación de «precariedad» técnica en el 99% de los incendios forestales de la comunidad. Ante estas demandas, la Consellería do Medio Rural se ha comprometido a dotar al personal de campo con una nueva remesa de dispositivos electrónicos en los próximos días.

Según explica el colectivo en un comunicado recogido por Europa Press, los agentes se ven obligados a planificar y ejecutar estrategias tácticas en tiempo real «limitados al uso de un único teléfono móvil de pantalla muy reducida» a través de la aplicación Xeocode Lite. A esto se suma la imposibilidad de alternar el uso de la app con las incesantes llamadas telefónicas durante las labores de extinción. Esta carencia, advierten, dificulta gravemente la coordinación en un entorno donde la precisión y la rapidez en la toma de decisiones son fundamentales.

Asimismo, Aprafoga tacha de «ineficiente» la gestión del departamento autonómico tras la reciente compra de tablets destinadas a «personal administrativo que ya cuenta con ordenadores de sobremesa y portátiles», en lugar de priorizar al personal de campo. Desde la asociación aclaran que no cuestionan la dotación a otros trabajadores, sino el uso inadecuado de fondos públicos en material que «a menudo termina sin uso», al tiempo que critican la falta de equipos informáticos en los centros de trabajo, donde varios empleados se ven obligados a compartir ordenador.

Por su parte, desde Medio Rural aclaran que la incorporación de nuevos equipos se realizará de forma progresiva hasta completar la dotación del operativo. La Xunta detalla que esta primera fase ha supuesto una inversión de 210.500 euros para la adquisición de 200 dispositivos, una medida que busca avanzar en la modernización del dispositivo ante escenarios de mayor complejidad, en consonancia con el procedimiento del Sistema Estrutural de Mando Operativo (Semop) incorporado al Pladiga 2026.

Desde la Consellería afirman apostar por «combinar la experiencia del personal con la formación continua y la dotación de recursos basada en criterios operativos», con el objetivo de reforzar el trabajo de quienes desempeñan funciones sobre el terreno, facilitar la toma de decisiones y optimizar el uso de los recursos públicos.