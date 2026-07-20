Una práctica ancestral para domesticar el fuego

Imagen de archivo de una quema prescrita

Los bininj de la región de Arnhem, en el norte de Australia; los bosquimanos que habitan la basta región del desierto del Kalahari que se extiende por Botsuana, Namibia y Sudáfrica; los pemon del Parque Nacional de Canaima, en Venezuela; los yurok del norte de California.... Esos son solo cuatro de los pueblos de una larga lista de culturas ancestrales que han utilizado el fuego como una fórmula de gestión del territorio. En Galicia también se usaba en tiempos para doblegar el monte y conseguir pastos para el ganado. Era cuando en las aldeas no había casa sin animales, ni casas sin gente. Ahora el escenario es otro.

Los yurok sabían, y saben, cuándo prender fuego a los robles para erradicar las plagas. No se puede hacer al azar. Hay que tener mucho control. Observan el viento, el comportamiento de los insectos y el crujido de las hojas. No pueden deshacerse en polvo al pisarlas, ni tampoco quedarse intactas. Es su guía. No les hace falta echar mano de la ciencia de datos para saber el momento óptimo en el que quemar. Ese conocimiento basado en la recopilación de datos a través de la observación del entorno lo comparten ahora con el Servicio Forestal de EE.UU. (USFS) para luchar, juntos, contra el fuego.

Y son esas técnicas que se han ido transmitiendo de generación en generación para gestionar el territorio las que han inspirado las quemas prescritas o controladas, una práctica que empieza a consolidarse como una de las armas con las que cuentan los servicios de extinción y prevención de incendios. Aunque en Portugal y Galicia se usan desde hace tiempo, la Consellería do Medio Rural quiere darles un impulso. La prueba es el convenio, autorizado este lunes por el Consello de la Xunta, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a través de la Misión Biológica de Galicia para la realización conjunta de actuaciones en materia de prevención de incendios forestales durante el período 2026/2029.

Entre esas actuaciones están las quemas prescritas. Lo que se hará es la monitorización de las condiciones en las que se realizan. Desde describir el combustible utilizado a la caracterización de las condiciones meteorológicas durante su realización. Además, en las áreas previstas para su ejecución se instalarán parcelas de seguimiento donde se tomarán datos antes, durante y después de la ejecución de los tratamientos. El objetivo: evaluar el grado de reducción del combustible, la afectación de las llamas en el suelo, la recuperación de la cubierta vegetal y la eficacia de la quema.

Más allá de esto, el acuerdo —que cuenta con un presupuesto de 329.000 euros, 170.000 euros aportados por la Xunta con fondos propios, mientras que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas aportará el personal, material y laboratorios con una valoración estimada de 159.000 euros— también recoge la realización de analíticas sobre la severidad del fuego y del riesgo hidrológico-erosivo en zonas vulnerables a la erosión y la puesta en marcha de parcelas de muestreo de la afectación del fuego en la vegetación y suelo.

La formación del personal del servicio de prevención y de extinción de incendios completará el acuerdo. La Dirección Xeral de Defensa do Monte organizará cursos sobre el asunto y también elaborará el material didáctico necesario para que aquellos que tengan que realizar estas quemas controladas tengan una guía.

Pero en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán ya llevan tiempo trabajando en este tipo de quemas en colaboración con el personal de la Consellería do Medio Rural. Lo que hacen con ellas es crear discontinuidades para tratar de frenar las llamas en caso de incendio. Pero al mismo tiempo ayudan a regenerar especies de interés. No pueden hacerlas cuando quieran. Hay que esperar el momento adecuado. Con sus claras diferencias, es algo parecido a lo que hacen los yurok. Con herramientas del siglo XXI.