Anatomía de un incendio que parece ser de propagación extrema

Un camión conduce por la autopista A7 mientras el incendio avanza en Los Gallaros DPA vía Europa Press | EUROPAPRESS

Observar las imágenes del incendio de Los Gallardos, en Almería, sorprende. Sobre todo cuando se está acostumbrado a ver montes inundados de matorral. Porque lo que se aprecia es una topografía enrevesada —una trampa para los servicios de extinción— donde el matorral no forma esa alfombra homogénea de los montes gallegos. Son grupos de matas aquí y allá entre las que se intercalan áreas de hierba seca y suelo desnudo. Todos delatan el estrés hídrico derivado de la ola de calor de las últimas semanas, un ingrediente al que se han unido unas rachas de viento de 70 kilómetros por hora.

Independientemente de cuál haya sido la causa de la ignición, con esas cartas sobre la mesa un incendio de propagación extrema nunca va de farol. No es lo mismo que uno de sexta generación. Eso es otra cosa. En uno de propagación extrema tampoco importa cuántas hectáreas haya afectado porque, incluso cuando son pocas, estos fuegos son algunos de los más peligrosos.

Porque su velocidad de propagación es tal que ataca por sorpresa. No solo lo han dicho los expertos en extinción más de una vez, también lo demuestran antecedentes como el incendio de Ática del 2018, en Grecia. Entonces se quemaron únicamente 150 hectáreas, pero murieron 102 personas por la rápida expansión de unas llamas que corrieron como la pólvora empujadas por vientos de 120 kilómetros por hora.

Un cóctel muy peligroso

¿Y qué suele pasar en un incendio en el que se unen esos tres factores (estrés hídrico, vientos de 70 kilómetros hora y una topografía enrevesada) que, al parecer, han confluido en Los Gallardos? Pues que, como explican agentes forestales consultados, el viento hace que las pavesas que se desprenden del matorral y las gramíneas caigan en el frente del incendio principal provocando focos secundarios que convierten el terreno en una ratonera.

En Chandebrito, por ejemplo, el fuego impulsado por el huracán Ophelia llegó a generar sus propios vientos. La diferencia es que en esta parte del concello de Nigrán dominaban los eucaliptos y los pinos, no el matorral.