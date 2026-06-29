Los aserraderos urgen un plan de revisión de las pasarelas de madera tras el récord de lluvias en Galicia

Foto de archivo del precinto policial para impedir el paso en la pasarela de la senda costera de Cabo Mayor a la playa de La Maruca No disponible | EFE

La muerte de seis jóvenes en Santander la pasada primavera tras el hundimiento de la pasarela de El Bocal puso de nuevo el foco sobre el mantenimiento de un tipo de infraestructuras de madera que se multiplican por toda Galicia. El asunto ya había sido tema de debate años antes después del accidente ocurrido en Vigo durante el festival de O Marisquiño, cuando en el 2018 se hundió otro paseo de madera. Y justo esta mañana ha vuelto a ser uno de los ejes sobre los que ha girado el encuentro mantenido por representantes de la Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Maderas de Galicia (Fearmaga) con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, porque como dijo el presidente del colectivo, Elier Ojea, «el problema no es la madera, sino la falta de mantenimiento». Y más después de un invierno pasado por agua como el de este año.

Los técnicos de Fearmaga también hicieron hincapié en el hecho de que el último invierno, el más húmedo del último cuarto de siglo con un incremento de las precipitaciones del 81%, también ha agravado el estado de muchas instalaciones exteriores que ya presentaban deficiencias de conservación. No solo eso. Recordaron también en un comunicado emitido tras la reunión que «la madera es un material estructural seguro, sostenible y plenamente adecuado para este tipo de infraestructuras cuando cuenta con protocolos adecuados de mantenimiento y conservación».

Más allá de que el titular de la Xunta reiterara el compromiso del Gobierno autonómico con el uso de la madera como material estratégico para el desarrollo económico y la construcción sostenible en Galicia, desde Fearmaga recordaron la necesidad de establecer mecanismos de supervisión, mantenimiento y renovación que garanticen la seguridad de los usuarios y contribuyan a preservar la confianza de la ciudadanía en este material estratégico para Galicia.

Porque la reunión con Alfonso Rueda, como añade, culmina una ronda de contactos institucionales comenzó a principios de mayo cuando la federación envió comunicaciones al presidente de la Xunta y a las consellerías de Medio Rural; Infraestruturas e Mobilidade; Medio Ambiente e Cambio Climático; y Economía e Industria, así como a Portos de Galicia y a la Demarcación de Costas en Galicia, solicitando la puesta en marcha de un plan específico para abordar el deterioro de estas infraestructuras.

Y no olvidaron otro de los temas que está generando gran preocupación en el sector como es la falta de materia prima debido a plagas forestales que afectan al pino como la banda marrón o el nematodo. En este sentido, advierten de que esto «condicionará la viabilidad de sus empresas». Más allá de esto, Fearmaga valoró la sensibilidad mostrada por la Xunta «hacia una cuestión que afecta tanto a la seguridad de las personas como a la imagen de la madera como material constructivo».