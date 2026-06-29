Reclaman a la Xunta excluir a la maquinaria de corta de madera de las restricciones por incendios

Una máquina corta pinos en una imagen de archivo ALVITE

La maquinaria usada para cortar madera en el monte no causa incendios. Es lo que dicen desde la Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Maderas de Galicia (Fearmaga) y, por eso, piden a la Consellería do Medio Rural que la excluya de la orden que regula el uso de maquinaria durante la época de alto riesgo de incendio publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Aunque comparte totalmente el objetivo de «reforzar la prevención de incendios forestales y reconoce el esfuerzo que desde hace años realiza la Administración para minimizar el riesgo durante los meses de verano», reclama la apertura de un diálogo con la Administración para que la aplicación de las medidas recogidas en la orden, que entra en efecto hoy mismo, puedan implantarse de «forma eficaz y realista».

Lo que indica la orden es que en períodos de alto riesgo o días en los que el Índice de Riesgo de Incendios (IRDI) sea muy alto o extremo, en la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas, los trabajos forestales deberán contar con una persona dedicada a la vigilancia y detección temprana de posibles incendios, además de un vehículo equipado con un depósito de agua de al menos 400 litros, mochila extintora, batefuegos y extintor.

Para los aserraderos su inminente entrada en vigor supone un trastorno a nivel organizativo para las empresas forestales. La razón, como indica el presidente de Fearmaga en el comunicado, es que a modo estimativo cada día se desarrollan trabajos forestales en alrededor de 450 parcelas de monte en Galicia, lo que supone disponer de manera inmediata de «450 vehículos con depósitos de agua de 400 litros adaptados para prestar servicio en los trabajos forestales y contratar 450 personas adicionales dedicadas a las labores de vigilancia y detección temprana de incendios durante las franjas horarias establecidas».

Tras preguntarse cómo podría llevarse esto a cabo con tan poco margen de tiempo, cree necesario analizar con la Administración autonómica fórmulas que permitan cumplir el objetivo de prevención sin comprometer la continuidad de la actividad forestal. De ahí que pida a la Consellería do Medio Rural la apertura de un espacio de diálogo técnico que permita estudiar la implantación progresiva de estas nuevas exigencias, evaluar su viabilidad operativa y buscar soluciones que hagan compatible el máximo nivel de prevención con el mantenimiento de una actividad forestal esencial para el medio rural gallego.

«La prevención de incendios es una responsabilidad compartida. Las empresas forestales quieren seguir siendo parte de la solución, pero para ello es necesario que las medidas puedan aplicarse con criterios de viabilidad técnica y organizativa», señaló Elier Ojea. Además, recordó que las empresas forestales llevan años adaptando su actividad durante los períodos de mayor riesgo de incendios para prevenir los fuegos. Entre otras medidas destacan, la reducción o adaptación de los trabajos durante los episodios de mayor riesgo; la adquisición de equipos propios de primera intervención, como batefuegos y extintores; la formación continua de los trabajadores en prevención y actuación ante incendios forestales y la aplicación de protocolos de seguridad específicos para minimizar cualquier riesgo derivado de la actividad forestal.