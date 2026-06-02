La UE desplegará casi 800 bomberos y 27 aeronaves en zonas de alto riesgo de incendio ante una temporada «más destructiva»

Un bombero rumano del dispositivo europeo ante un helicóptero

Las temporadas de incendios forestales se hacen «más largas, más tempranas y más destructivas», asegura la Comisión Europea. Por ello, la UE desplegará este verano el dispositivo de respuesta a los fuegos más numeroso desde que se puso en marcha en el 2022 un programa de apoyo a los Estados, consistente en posicionar con antelación personal y medios materiales en áreas de alto riesgo desde las que poder movilizarse a cualquier país que lo necesite.

Ese dispositivo, que en aquel 2022 arrancó con trece aeronaves desplegadas en seis países y el apoyo de unos 200 bomberos, alcanzará en este 2026 los 777 agentes antiincendios (unos 130 más que el año pasado) y 27 aeronaves, siendo 22 de ellas aviones de extinción y otras cinco helicópteros, tras incorporar uno en Rumanía. Además, esos medios de extinción se reparten en catorce estados, en los que estarán posicionados los medios humanos y materiales de esta flota europea antiincendios, lista para intervenir como apoyo si el fuego se desmanda en algún Estado miembro.

En España, igual que el año pasado, estarán situados dos aviones anfibios medianos, además de dos equipos terrestres de extinción de incendios forestales y un equipo de asesoramiento y evaluación. Además, en el vecino Portugal habrá dos aviones ligeros, dos equipos terrestre de extinción, uno de ellos con vehículos, y en la fronteriza Francia estarán disponibles cuatro aviones anfibios, un helicóptero y cuatro equipos de tierra con vehículos.

En cualquier caso, no se trata de asignar medios para el uso de cada país, si no de tener repartidos recursos humanos y materiales que puedan intervenir donde sea necesario.

Respuesta solidaria

«Cuando los incendios amenazan a las comunidades, Europa responde como una sola. Estoy orgullosa de los bomberos preposicionados en zonas de alto riesgo antes de que ocurran los desastres, listos para ayudar donde sea necesario (...) Cuando cada minuto cuenta, estar preparado salva vidas, protege los medios de vida y preserva nuestro medio ambiente», ha defendido la comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha destacado que la de este año es la «operación más grande de la historia» a nivel de la UE.

Como novedad, este año también se pone en marcha una nueva estación regional europea de extinción de incendios en Chipre, donde además de posicionar seis aeronaves, se organizarán formaciones y ejercicios para profesionales de la protección civil.

La respuesta europea contará con respaldo las 24 horas del día a través del Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la UE, que realizará un seguimiento de los riesgos y apoyará los despliegues de medios usando análisis meteorológicos y científicos. Además, este centro estará reforzado por expertos en incendios forestales de los distintos Estados miembro y participantes. A mayores, servicios satelitales de la UE, como Copernicus, proporcionarán mapas de emergencia y análisis geoespaciales que apoyen la toma de decisiones sobre el terreno, y el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales dará previsiones continuas sobre el riesgo de fuegos.