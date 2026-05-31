El seguro forestal no cuaja en Galicia por su alto coste y la falta de ordenación

María Cedrón REDACCIÓN / LA VOZ

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Un soldado de la Brilat observa el estado en el que quedó el bajo Lor el pasado agosto tras un incendio que empezó en Abrence.
Un soldado de la Brilat observa el estado en el que quedó el bajo Lor el pasado agosto tras un incendio que empezó en Abrence. CARLOS CORTÉS

Solo el 0,17 % de la superficie arbolada tiene póliza, pese al riesgo de incendio

31 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Galicia tiene una superficie forestal arbolada de 1.521.317 hectáreas. Y según los últimos datos hechos públicos del Inventario Forestal Continuo de Galicia correspondientes al 2024 en 631.102 crecen frondosas de distintas especies salvo eucalipto, cuyas

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