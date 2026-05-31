El seguro forestal no cuaja en Galicia por su alto coste y la falta de ordenación
REDACCIÓN / LA VOZ
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Solo el 0,17 % de la superficie arbolada tiene póliza, pese al riesgo de incendio31 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Galicia tiene una superficie forestal arbolada de 1.521.317 hectáreas. Y según los últimos datos hechos públicos del Inventario Forestal Continuo de Galicia correspondientes al 2024 en 631.102 crecen frondosas de distintas especies salvo eucalipto, cuyas