El seguro forestal no cuaja en Galicia por su alto coste y la falta de ordenación

Un soldado de la Brilat observa el estado en el que quedó el bajo Lor el pasado agosto tras un incendio que empezó en Abrence. CARLOS CORTÉS

Galicia tiene una superficie forestal arbolada de 1.521.317 hectáreas. Y según los últimos datos hechos públicos del Inventario Forestal Continuo de Galicia correspondientes al 2024 en 631.102 crecen frondosas de distintas especies salvo eucalipto, cuyas