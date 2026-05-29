Cuenta atrás para el desbroce obligatorio de fincas en Galicia: «Tela limpa en prazo da tranquilidade pola casa que está ao lado»

José Manuel Caramés en una de las fincas para las que contrató el servicio del Seaga en Moimenta CARMELA QUEIJEIRO

A principios de mes, el ayuntamiento pontevedrés de Forcarei emitió un bando en el que recordaba a los propietarios de fincas la obligación legal de desbrozarlas antes del 31 de mayo. El objetivo es que estén limpias de maleza para prevenir el riesgo de incendios y proteger las casas. Y como se sabe que muchos propietarios no conocen ni donde están sus parcelas, el concello decidió echarles una mano colocando en distintos puntos de su territorio planos detallados de las parcelas que rodean las 100 aldeas que tiene el municipio. En esos carteles los vecinos pueden ver dónde están los terrenos donde tienen que gestionar la biomasa. Sobre todo porque el tiempo apremia. Lo dice la Lei 3/2007, del 9 de abril, de prevención y defensa contra incendios forestales, una norma en la que se indica que las fincas ubicadas en un radio de 50 metros en torno a las casas tendrán que estar libres de maleza como medida preventiva contra el fuego. El responsable de limpiarlas es el propietario.

José Manuel Caramés no tiene parcelas en Forcarei. Las tiene en Boiro y Porto do Son. Es uno de los propietarios de parcelas ubicadas en fajas secundarias que ha cumplido en tiempo con la norma. Está contento. Y, sobre todo, está tranquilo: «Ter a finca limpa en prazo da tranquilidade pola casa que está ao lado».

Tiene fincas en las fajas secundarias —50 metros de distancia que rodean núcleos habitados— en Macenda y Cures, en el concello de Boiro, y también en la de Caamaño, en el de Porto do Son y ya las tiene libres de maleza. Porque no es obligación de la administración limpiarlas, es de los dueños de las parcelas. Aunque hay casos, como el de José Manuel, en los que la administración les puede echar una mano.

Las tres fincas de este propietario están ubicadas en parroquias recogidas en el Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga) como priorizadas por su historial de incendios registrado en los últimos años. Por eso, como cuenta José Manuel, «hai xa catro ou cinco anos que me apunto no concello para que me veñan limpar os de Seaga. No de Boiro para as que teño alí e no do Porto do Son para a outra». Y como en ejercicios anteriores, este año ya le han ido a hacer el trabajo.

Porto do Son y Boiro son dos de los concellos que se han adherido este año al convenio suscrito a mediados del pasado diciembre entre la Consellería do Medio Rural y la empresa pública Seaga. Este año, por primera vez desde su puesta en marcha, han tenido que irse uniendo después los municipios, uno a uno. Hasta ahora se han sumado 298. La razón es que este convenio no fue suscrito por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) como en ejercicios anteriores.

El acuerdo, como recuerdan desde Medio Rural, permite la colaboración de la administración autonómica en la revisión o modificación de los planes municipales de prevención, la realización de inspecciones de fincas que comenzarán a partir del domingo día 31 de mayo, la preparación de las notificaciones que el ayuntamiento envía posteriormente a los incumplidores o la elaboración técnica del anuncio para ser publicado en el DOG o el BOE en el caso de tener que iniciar un procedimiento de ejecución subsidiaria de los trabajos de limpieza o el envío al órgano competente para incoar el expediente sancionador.

Pero también incluye la realización de las ejecuciones subsidiarias en hasta 10 hectáreas por ayuntamiento y año, fuera de las parroquias priorizadas, y la limpieza de 12 kilómetros de vías municipales. Para ello, los concellos han de presentar, previamente, un plan de actuación fijando las zonas. Al mismo tiempo, el acuerdo favorece el suministro de especies que ayuden a construir una franja natural de protección y hagan innecesarias limpiezas posteriores en las parcelas.

Aunque uno de los puntos más interesantes para los propietarios de las fincas es que aquellos que, como José Manuel, que tengan sus parcelas en las fajas secundarias de las 276 parroquias priorizadas en el Pladiga de este año —el año pasado eran 157 parroquias— podrán contratar directamente con Seaga la limpieza y retirada de la biomasa. Todo a un precio de 420 euros por hectárea.

«Estou moi contento porque xa foron limpar. O prezo á moi asumible, debe de andar pola metade do que che costaría contratar unha empresa. Xa lles digo alí aos veciños que se foran anotar. Máis que nada porque hai casas cerca e é un perigo cando non se limpan», dice.

Aunque se está en tiempo de descuento, los dueños de parcelas ubicadas en fajas secundarias de parroquias priorizadas aún pueden contratar con el Seaga su limpieza. Desde Medio Rural recuerdan que este «non é o momento de realizar as execucións subsidiarias que se poden derivar deste 2026, dado que estas empezarán tras os procesos de inspección e pertinente notificación, se procede». Los controles de este año comenzarán a partir del lunes día 1. Por eso, aclaran que las ejecuciones que se están realizando en estos momentos en algunas zonas «son as que se poden facer neste momento procedentes de incumprimentos do 2025».

Desde este mismo departamento de la Xunta tambiénrecuerdan que se han repartido ejemplares de especies permitidas, algo que se puede realizar en cualquier momento del año.