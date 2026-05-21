Interior adelanta la campaña de incendios al 1 de junio por las altas temperaturas y el calor prolongado

Imagen de archivo de un hidroavión descargando en un incendio forestal Santi M. Amil

Las altas temperaturas parece que reinarán en España en las próximas semanas. Además, el termómetro elevado y el estrés hídrico se prolongan, y en los primeros meses del año se comunicaron más incendios de lo habitual. Por todo esto, la activación de los medios que forman parte de la campaña estatal contra incendios forestales para este 2026 se adelantará al próximo 1 de junio, quince días antes de la fecha oficial. Así lo ha determinado el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales, reunido este jueves en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). La decisión se ha tomado teniendo en cuenta ««un contexto de temperaturas extremas y episodios de calor prolongados». El año pasado también se adelantó la fecha de inicio de la campaña al primer día de junio.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha presidido el encuentro, en el que que han participado todas las instituciones y organismos miembros de este centro de coordinación. En la sesión, además de hacer balance de la campaña contra incendios del 2025, se evaluó la evolución del riesgo de incendios de cara a este verano. Así, se ha visto que los datos registrados entre el 1 de enero y el 15 de mayo de este 2026 muestran 127 incendios comunicados, frente a los 40 del mismo período de 2025, lo que supone un incremento del 218 %. Además, en este período se han declarado tres grandes incendios forestales y seis han tenido consecuencias para la protección civil, indican desde el Ministerio del Interior.

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Estos datos, unidos a la previsión anticipada de subida de las temperaturas, que permiten prever un verano más cálido de lo normal, junto al aumento del estrés hídrico, han llevado al comité de coordinación a adelantar el inicio de la campaña estatal de incendios forestales al 1 de junio, para de este modo anticipar la respuesta y asegurar la activación completa de los recursos antes del período crítico.

¿Cuáles son los medios aportados a este dispositivo antiincendios? El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico incorpora sus Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), la Unidad Móvil de Análisis y Planificación (UMAP), los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF) y las Brigadas de Labores Preventivas (BLP), además de 56 medios aéreos: 31 helicópteros y 25 aviones e hidroaviones.

Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias (UME) pondrá a disposición de la campaña estatal cinco batallones de Intervención con 32 módulos de Lucha Contra Incendios Forestales, un Batallón de Transmisiones y un Regimiento de Apoyo e Intervención que contará con quince vehículos pesados de intervención, 25 de tamaño medio, nueve ambulancias con soporte vital avanzado, siete minibuses y dos máquinas automotrices teleoperadas.

Además, las direcciones generales de la Policía Nacional, Guardia Civil y Tráfico han diseñado los despliegues operativos de sus respectivos efectivos, para el caso de que se produzca un incendio que obligue a confinar o desalojar poblaciones afectadas por el avance del fuego. Asimismo, la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias mantendrá el impulso de herramientas de prevención y concienciación ciudadana como el acceso al Mapa de Peligro de Incendios a través de la Red de Alerta Nacional.

Todos estos medios y dispositivos son complementarios a los propios de las comunidades autónomas pues, como reitera Interior, son las administraciones que tienen competencia propia para la prevención, lucha y respuesta a los incendios forestales.

En cualquier caso, Grande-Marlaska ha insistido en «la necesidad de anticipar la Respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil ante un escenario marcado por el incremento de los incendios y su mayor complejidad, en un contexto de temperaturas extremas y episodios de calor prolongados».

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Ocho muertos y casi 355.000 hectáreas ardidas en el 2025

El año 2025 finalizó con una superficie forestal afectada de 354.793 hectáreas quemadas, más del triple de la media de la última década, en un total de 8.189 incendios contabilizados. Se registraron 63 grandes incendios forestales, que representaron el 86 % de la superficie calcinada y que afectaron principalmente a Castilla y León, Galicia y Extremadura.

La mitad de estos grandes incendios estuvieron comprendidos en el rango de afección entre 1.000 y 5.000 hectáreas, produciéndose nueve que calcinaron más de 10.000 y cinco de más de 20.000, en lo que ya son denominados como mega incendios.

Todo esto dejó, además, importantes daños personales, con ocho personas fallecidas, 86 heridas y más de 42.000 evacuadas, además de daños en infraestructuras y cortes en vías de comunicación, según datos aportados por el Ministerio del Interior.

El episodio más crítico se concentró en el mes de agosto, cuando la simultaneidad de incendios obligó a activar el Plan Estatal en fase de preemergencia y a solicitar apoyo internacional. España recibió ayuda de nueve países, con el despliegue de medios aéreos, personales y recursos terrestres.